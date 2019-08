Flamengo libera Cuéllar para viajar à Arábia Saudita para acertar com o Al Hilal

30/08/2019 | 17:10



A novela Cuellar está perto do fim. Nesta sexta-feira, o Flamengo divulgou uma nota nas redes sociais liberando o volante para viajar à Arábia Saudita, onde irá acertar os últimos detalhes de sua transferência ao Al Hilal. O clube carioca terá o direito de receber 70% de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) pela transação.

Além do clube árabe, que publicou nas redes sociais um vídeo no qual exibe a bandeira da Colômbia em seu estádio, o Bologna, da Itália, tinha interesse no jogador. O atleta tem de acertar o seu contrato com a equipe do Oriente Médio até este sábado, data do encerramento da janela de transferências na Arábia Saudita.

Durante as negociações, a diretoria do Flamengo buscou uma forma de manter o colombiano no elenco. Neste tempo, Cuéllar jogou na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, e no triunfo por 2 a 0 sobre o Internacional, no Maracanã, no primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores.

No período, o jogador também pediu para não viajar para Fortaleza, onde o Flamengo venceu o Ceará por 3 a 0, no último domingo, pela 16ª rodada do Brasileirão. A diretoria afastou o atleta, mas em menos de três dias o reintegrou. E ele atuou no empate por 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, onde ajudou o clube carioca a avançar às semifinais da Libertadores.

Em sua passagem pelo clube rubro-negro, Gustavo Cuéllar jogou 170 partidas, fez dois gols e ganhou dois títulos cariocas, em 2017 e 2019.

O Flamengo volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Palmeiras, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileiro. O time lidera a competição, com 33 pontos, mesma pontuação do Santos, vice-líder. Em 16 jogos nesta sua campanha, a equipe somou dez vitórias, três derrotas e três empates.