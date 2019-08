Grazi Massafera teria postado foto com photoshop e respostado sem a edição após comentários

30/08/2019 | 17:11



Grazi Massafera postou um clique pós academia com Angélica e o personal das famosas, Chico Salgado, e provou que seu corpo ta bem em forma. Mas outra coisa também chamou bastante a atenção de seus seguidores, uma edição de photoshop que distorceu o chão!

Na foto, ela e Angélica estão só de legging e top, exibindo o corpo sarado, mas na parte do bumbum de Grazi, a imagem ficou levemente distorcida. Os comentários começaram a surgir e a atriz logo apagou a foto.

Você não precisa ajeitar o tamanho do glúteo ou da cintura. Está ótima assim!!!, comentou um seguidor.

Logo em seguida a musa postou a foto sem a edição e ainda ironizou na legenda sobre as pessoas que ficam dando zoom na foto. Eita!

Bom dia! Sextou... bora gravar (Curiosinhas do zomm, a lá vonte) no filtro do sol bora ser feliz meu povo, escreveu Grazi

Novamente, nos comentários, seus seguidores comentaram a gafe:

Ela postou de novo... Ai... ta linda, nem precisava mexer. Originalidade é tudo, escreveu.