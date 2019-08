Em Órfãos da Terra, Camila vai até Almeidinha e confessa ter matado Aziz

30/08/2019 | 17:11



Os próximos capítulos de Órfãos da Terra prometem! Segundo informações do jornal Extra, Camila, interpretada por Anaju Dorigon, é a grande assassina de Aziz, personagem de Herson Capri. Tudo começa quando Raina, vivida por Eliane Giardini, vai procurar o sheik para matá-lo - mas ele acaba desarmando-a na hora H. É então que Camila chega e impede que a mãe leve um tiro, matando o vilão. Tenso, hein?

Rania chega a assumir a autoria da morte de Aziz e se entrega para a polícia. Entretanto, para salvar a mãe mais uma vez, Camila decide ir até Almeidinha, cujo intérprete é Danton Mello, contar toda a verdade. A ideia de fugir do local do crime, inclusive, foi da própria Camila.

- Se a polícia prender a gente, sabe lá o que pode acontecer. Mas se a gente fugir, ninguém vai saber quem matou Aziz! Muita gente odiava esse desgraçado!, dispara a jovem.

A revelação acontece no capítulo que vai ao ar no dia 11 de setembro, duas semanas antes do fim da novela, que termina no dia 27. Camila segue como a assassina caso as autoras Duca Rachid e Thelma Guedes não mudem de ideia.

Entre tapas e beijos

Se por um lado Camila é uma assassina fria, por outro ela é uma mulher apaixonada. Segundo informações do site oficial da novela, a filha de Rania e Miguel será pedida em casamento por Valéria. Na cena, a ruiva dará um anel de brilhantes e se declarará para a amada:

- Camila Nasser, eu te amo! Quer casar comigo? Nunca falei tão sério na minha vida. Eu quero me casar com você. Aceita?

É então que as duas trocarão um beijo apaixonado. A atriz Bia Arantes, que dá vida à Valéria, falou sobre a experiência de interpretar uma personagem lésbica:

- A gravação foi supertranquila! Eu e a Anaju somos amigas na vida e essa cumplicidade ajuda a fazer qualquer cena que seja. A gente não ficou nervosa. [...] Nunca aconteceu comigo, mas se acontecesse não seria um problema. E não tem porque ser um problema para ninguém. Amor é sempre amor. Amor não se explica. Quando o afeto transgride, quando você tem um melhor amigo e isso acaba resultando em outra coisa, é uma situação muito bonita.

Dalila será presa novamente

No capítulo que será exibido no dia 6 de setembro, Dalila, personagem de Alice Wegmann, cairá numa armadilha de Laila, interpretada por Julia Dalavia, e será presa pela segunda vez. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Laila publicará um texto falso em suas redes sociais anunciando que irá se casar com Bruno, papel de Rodrigo Simas, com o intuito de atrair a rival. Grávida e foragida da polícia, Dalila irá ao local da cerimônia para matar a mocinha. Entretanto, quando chegar à suposta cerimônia, ela vai se deparar com a polícia e acabará presa novamente. Bem feito, né?