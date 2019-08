Jude Law choca web interpretando Papa de cueca na praia

30/08/2019 | 17:11



O ator Jude Law, de 46 anos de idade, chocou os seus seguidores com o primeiro trailer de sua nova série, The New Pope. Na última quinta-feira, dia 29, o ator postou o vídeo em que ele aparece de cueca branca na praia, sendo olhado por diversas mulheres.

A série The Young Pope, de Paolo Sorrentino, foi ao ar na HBO pela primeira vez em 2016. Ela conta a história de Lenny Belardo, interpretado por Jude, um jovem cardeal que foi eleito ao cargo de Papa aos 46 anos por um outro cardeal que achava que ele poderia ser mais manipulável. Mas parece que ele se enganou. Belardo, nomeado Pio XII, se torna uma pessoa polêmica. Agora, em 2019, Jude volta para interpretar o mesmo papel, mas em uma nova série de continuação, chamada The New Pope.

O trailer mostra Belardo andando na praia com sunga, apostando na sua boa forma, enquanto o personagem de John Malkovich assume o posto de liderança na igreja. Nos comentários da postagem, os fãs não pareceram se incomodar com a cena:

Sinto que pequei depois que assisti esse trailer, brincou uma fã.

The New Pope será exibido em primeira mão no dia 1º de setembro, no Festival de Veneza, e contará com nove episódios.