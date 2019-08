Alunos de Diadema se apresentam em exposição de Kobra

Do Dgabc.com.br



30/08/2019 | 16:21



Os alunos das oficinas de Street Dance da Casa do Hip Hop e de outros centros culturais de Diadema foram selecionados e se apresentam neste sábado (30), na Praça da Moça (Rua Graciosa com Avenida Alda), durante a exposição itinerante Galeria Circular, do muralista Eduardo Kobra. A mostra permanecerá no local das 9h às 17h e traz para Diadema obras do artista que celebra 30 anos de produção de arte nas ruas.

Às 10h, integrantes da Casa darão uma aula aberta de Street Dance, explicando seus fundamentos e também divulgando a cultura Hip Hop. Não precisa inscrição para participar da aula. Mais tarde, às 15h, cerca de 50 jovens das oficinas exibirão performances de dança de rua.

Outros 400 estudantes, da rede pública municipal e ensino fundamental I das escolas Olga Benário Prestes e Anita Malfatti, visitarão a exposição gratuita montada dentro de um ônibus que passou por adaptações para se tornar uma galeria de arte.

Eduardo Kobra tem murais em 20 países. O primeiro foi pintado em Londres, em 2011, na parede externa do centro cultural Roundhouse. Quem for à exposição verá trabalhos originais e reproduções. O público será orientado por guias que darão detalhes sobre as pinturas. Entre elas, parte do mural Etnias, concebido em 2016 para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

A exposição Galeria Circular passará por13 diferentes locais. Diadema é a primeira cidade depois da Capital a receber a exposição, que começou no dia 27 de agosto, por Campo Limpo, onde o artista viveu sua infância, e encerra dia 8 de setembro, na Avenida Paulista. Depois de Diadema, segue para Itaquera (31) e Vila Madalena (1), na Capital.