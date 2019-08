Projeção no Projeto de Lei Orçamentária de receitas totais é de R$ 1,644 tri

30/08/2019 | 16:13



O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2020 apresentado nesta sexta-feira, 30, pelo Ministério da Economia considera uma projeção de receita primária total R$ 1,644 trilhão no próximo ano. A última avaliação bimestral de 2019 apontava receitas totais de R$ 1,540 trilhão para este ano.

Já a previsão de receita líquida - livre de transferências - está estimada em R$ 1,355 trilhão em 2020. Para 2019, a projeção atual é de R$ 1,264 trilhão.

De acordo com o PLOA 2020, as despesas totais devem chegar a R$ 1,479 trilhão no próximo ano. Em 2019, os gastos totais estão estimados em R$ 1,403 trilhão.

Detalhamento

O PLOA também prevê que as receitas com concessões e permissões chegarão a R$ 21,063 bilhões em 2020, ante R$ 17,066 bilhões neste ano. Já as receitas com royalties sobre a exploração mineral devem somar R$ 68,243 bilhões no próximo ano, ante R$ 66,369 bilhões em 2019. O governo espera ainda receber R$ 7,826 bilhões em dividendos em 2020, ante R$ 8,449 bilhões neste ano.

A proposta orçamentária ainda considera despesas de R$ 682,689 bilhões com benefícios previdenciários em 2020, ante R$ 630,859 bilhões em 2019. O gasto com pessoal deve alcançar R$ 336,624 bilhões no próximo ano, ante R$ 324,593 bilhões neste ano. Já a conta de subsídios e subvenções tem estimativa de R$ 16,658 bilhões em 2020, ante R$ 19,277 bilhões em 2019.

O PLOA 2020 inclui ainda despesas de R$ 16,155 bilhões com emendas impositivas, ante R$ 10,767 bilhões em 2019. O governo ainda pretende aumentar o capital das estatais em R$ 148,9 milhões no próximo ano. Já os investimentos ficarão em R$ 19,360 bilhões em 2020, ante R$ 22,791 bilhões neste ano.