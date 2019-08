Federer arrasa britânico em 1h19min e avança às oitavas de final do US Open

30/08/2019 | 15:13



Depois de precisar buscar duas vitórias de virada diante de azarões nas duas primeiras rodadas do US Open, Roger Federer confirmou o seu favoritismo com autoridade nesta sexta-feira para avançar às oitavas de final do Grand Slam realizado em Nova York. O tenista suíço arrasou o britânico Daniel Evans por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/1, em apenas 1h19min, na Arthur Ashe Stadium, a quadra principal da competição nos Estados Unidos.

Assim, o atual terceiro colocado do ranking mundial se classificou com tranquilidade para a fase seguinte e agora espera pela definição do seu próximo adversário, que sairá do confronto entre o espanhol Pablo Carreño Busta e o belga David Goffin. Este duelo também está programado para acontecer nesta sexta-feira.

Recordista de títulos de Grand Slam, com 20 troféus, Federer é pentacampeão do US Open, mas não ergue a taça em Nova York desde 2008, quando faturou pelo quinto ano consecutivo o importante torneio realizado em quadras duras.

Com o triunfo desta sexta-feira, o suíço também se classificou pela 18ª vez seguida às oitavas de final do importante evento norte-americano, sendo que ele não alcança a decisão desde 2015, quando caiu diante do sérvio Novak Djokovic na luta pelo título.

Neste duelo com Daniel Evans, atual 58º colocado do ranking, Federer exibiu uma atuação dominante. Com 80% de aproveitamento dos pontos que disputou com o seu primeiro serviço, ele teve o saque quebrado por apenas uma ocasião no confronto e aproveitou sete de 14 break points cedidos pelo britânico para encaminhar o seu triunfo rapidamente.

Com 10 aces, Federer foi muito superior no fundo de quadra, com 48 bolas vencedoras, enquanto o seu adversário conseguiu contabilizar apenas sete winners. Essa supremacia compensou com folga o fato de que o suíço cometeu 19 erros não forçados, contra 14 do rival. Anteriormente, o lendário tenista havia sofrido um pouco para despachar o indiano Sumit Nagal e o bósnio Damir Dzumhur, ambos batidos de virada por 3 sets a 1, nas duas rodadas iniciais em Nova York.

NISHIKORI CAI - No outro único confronto do dia já encerrado no torneio masculino de simples do US Open, o japonês Kei Nishikori não conseguiu justificar a condição de sétimo cabeça de chave e acabou sendo eliminado pelo australiano Alex De Minaur. Hoje na 38ª posição do ranking da ATP, o tenista da Austrália surpreendeu ao vencer o número 7 do mundo por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/4, 2/6 e 6/3, e também se classificou para as oitavas de final em Nova York.

O próximo oponente do algoz de Nishikori será o ganhador da partida entre o búlgaro

Grigor Dimitrov e o polonês Kamil Majchrzak, também programada para esta sexta-feira. De Minaur, por sinal, é um possível rival de Federer nas quartas de final.