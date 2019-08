Veja as novidades da Amazon Prime Video para o mês de setembro!

30/08/2019 | 15:10



Setembro já está aí e a Amazon Prime Video está cheia de novidades! Para o nono mês do ano, o serviço de streaming traz a nova série Undone, o aguardado final musical de Transparent, a 14ª temporada de Supernatural e o filme Five Feet Apart. Confira todos os conteúdos novos a seguir:

SÉRIES AMAZON ORIGINAL

The Bachelor Japan - Temporada 3 (01 de setembro de 2019)

O reality show de romance leva o Bachelor ("o solteirão" em tradução adaptada) e o público a uma jornada repleta de amor, drama e paixão enquanto 25 mulheres competem para conquistar o coração do protagonista em uma série de encontros em grupo e momentos íntimos.

El Corazon de Sergio Ramos (13 de setembro de 2019)

Série documental que acompanha a vida e a carreira do jogador espanhol Sergio Ramos.

Undone (13 de setembro de 2019)

Com episódios de 30 minutos, a nova série de animação é uma mistura de comédia e drama que quebra as barreiras de gênero e explora a elasticidade da nossa realidade através da personagem principal Alma, uma jovem de 28 anos que mora em San Antonio, no Texas. Após sofrer um acidente de carro e quase morrer, a personagem descobre que tem uma nova relação com o tempo, uma habilidade que ela desenvolve para descobrir a verdade por trás da morte de seu pai.

NFL Thursday Night Football (26 de setembro de 2019)

A temporada de 13 jogos da Thursday Night Football terá 11 partidas que serão transmitidas via NFL Network e Amazon Prime Video.

Transparent Musicale Finale (27 de setembro de 2019)

O grande episódio "Transparent Musicale Finale" alça a série vencedora do Emmy e do Globo de Ouro a novos patamares, com um final musical deslumbrante com 2 horas de duração. Após passarem por uma perda que mudará as vidas deles, os Pfeffermans embarcam em uma jornada que mistura melancolia e diversão com um tom arrojado e descarado. Neste novo momento, eles passam pelo luto e celebram a conexão, a alegria e a transformação.

SÉRIES LICENCIADAS PARA A AMAZON

Supernatural- Temporada 14 (19 de setembro de 2019)

Na última temporada, os Winchesters foram jogados para um universo alternativo assustador ? um mundo apocalíptico no qual eles nunca nasceram - enquanto estavam treinando o filho de Lucífer, Jack, e salvando sua mãe. E eles venceram. Porém, com a morte de Lúcifer surge um novo problema: o Arcanjo Miguel, que escapou do universo paralelo incorporado no Dean!

Preacher - Temporada 3 (24 de setembro de 2019)

Na 3ª temporada, a busca de Jesse Custer por Deus o leva a um lugar que ele tem evitado por toda sua vida: seu lar. Jesse, Tulip e Cassidy voltam a Angelville, a fazenda em Luisiana onde Jesse foi criado, e encontram antigos rancores e obrigações fatais à espera deles. Com a ajuda dos amigos - e de alguns inimigos - Jesse terá de escapar do passado, pois o futuro do mundo depende disso.

FILMES

Five Feet Apart (20 de setembro de 2019)

Como sentir o amor quando você não pode tocá-lo? Haley Lu Richardson e Cole Sprouse estrelam como dois jovens apaixonados que se recusam a ser definidos pelos obstáculos que os separam.

CONTEÚDOS PARA CRIANÇAS

Dino Dana ? Temporada 3 (01 de setembro de 2019)

A família Dino Dana está crescendo! Nesta temporada, Dana ganha um irmãozinho, Dexter. E um bebê não é a única novidade no mundo dela. Ela encontra o primeiro Terror Bird, os Titanis e o menor saurópode da história, o Europasaurus! Com novos dinossauros e humanos, a terceira temporada de Dino Dana promete divertir toda a família!

Niko & The Sword of Light ? Temporada 202 (06 de setembro de 2019)

Niko é o último do seu povo em um mundo estranho, onde embarca em uma jornada épica para trazer a luz de volta à sua terra. Com sua espada mágica, Niko se aventura pelo Vulcão Amaldiçoado, fazendo amigos e inimigos pelo caminho, e desvendando os mistérios do passado.