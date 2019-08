Ana Hickmann participa de uma obra e choca a web ao mostrar caixa de ferramente de grife

30/08/2019 | 15:11



Ana Hickmann dividiu com os seus seguidores do YouTube um vídeo mostrando que está em obras com o seu novo estúdio. Além disso, a apresentadora mostrou alguns momentos descontraídos durante algumas compras em uma loja e que ela não é fresca e que bota mesmo a mão na massa.

Mas claro, a loira não desceu do salto e mostrou que ajuda na obra sem perder o seu estilo porque ela pintou o cômodo, colocou papel de parede, carregou alguns móveis com uma ajuda e até exibiu que é pau pra toda obra martelando alguns pregos.

E o que realmente chamou a atenção nem foi o fato dela fazer todas essas atividades e sim a caixa de ferramentas que ela exibiu durante a gravação, que tinha nada mais, nada menos do que o logo da Louis Vitton estampadíssimo. Só pra quem pode uma caixa de ferramentas de grife, né!?