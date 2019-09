Norah Jones confirma show extra em São Paulo

Luís Felipe Soares



02/09/2019 | 07:14



A cantora e compositora Norah Jones irá realizar show extra em sua passagem por São Paulo, no fim do ano. Ela subirá ao palco do Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795) também em 9 de dezembro, a partir das 19h30. Os ingressos, com valores entre R$ 150 e R$ 740, começam a ser vendidos na quinta-feira, podendo ser comprados na bilheteria do local, pontos de venda e por meio da internet (www.livepass.com.br), estas duas últimas opções tendo taxa extra de serviço.

Norah fará turnê pelo Brasil com paradas ainda em Curitiba e Rio de Janeiro. A passagem original da norte-americana pela Capital ocorre em 8 de dezembro, mas todas as entradas já se esgotaram, o que motivou a abertura de segunda data.

A apresentação de abertura fica a cargo do cantor e músico Jesse Harris, autor da canção Don’t Know Why, maior sucesso da cantora.