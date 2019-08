Titular contra o São Paulo, Thaciano diz que Grêmio não 'abriu mão' do Brasileiro

30/08/2019 | 14:57



Único time do futebol brasileiro presente neste momento em três competições simultaneamente, o Grêmio terá de preservar os seus principais jogadores em mais um duelo do Campeonato Brasileiro. O adversário deste sábado, às 11 horas, na abertura da 17.ª rodada, é o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Como está focado, no momento, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, marcado para quarta-feira, em Curitiba, o time gaúcho irá enfrentar o São Paulo com reservas. A equipe do técnico Renato Gaúcho, garantida também nas semifinais da Copa Libertadores, está muito perto de ir à final do torneio nacional, uma vez que venceu o duelo de ida em Porto Alegre por 2 a 0.

A prioridade às competições de mata-mata não quer dizer, porém, que o Grêmio não dá importância ao Brasileirão. Segundo o meia Thaciano, provável titular no duelo no Morumbi, o time gaúcho mira uma sequência de vitórias na competição para se aproximar dos líderes. No momento soma 21 pontos e ocupa a 12.ª posição.

"São três competições e somos o único clube em todas. A gente visa vencer todas. Não abrimos mão do Brasileirão. Vamos batalhar para se aproximar dos líderes", afirmou Thaciano em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em São Paulo.

Thaciano enalteceu a boa fase do São Paulo. O rival deste sábado é o quarto colocado, com 30 pontos, e briga pela liderança. O time paulista chegou a engatar cinco triunfos consecutivos, mas vem de derrota para o Vasco na última rodada. "O São Paulo vem embalado depois da parada da Copa América e é muito forte em casa. A gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo. Temos que estar preparados para a pressão", avaliou.

TREINO - Renato Gaúcho fechou a maior parte do último treinamento da equipe antes da partida. Apenas a atividade recreativa foi aberta à imprensa no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Uma tendência a ser confirmada é a presença de Everton, uma vez que o atacante está suspenso na Copa do Brasil e não jogará contra o Athletico-PR.

Suspenso, o volante Rômulo é o único desfalque em relação à equipe que venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão. Para o seu lugar, Renato Gaúcho pode optar por Michel, Darlan e até mesmo Thaciano.

Maicon, que foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo contra o Palmeiras, na última terça-feira, pela Libertadores, não treinou mais uma vez. O volante tem dores na panturrilha e apenas assistiu ao elenco treinar. Ele não enfrenta o São Paulo e é duvida para o confronto da Copa do Brasil.