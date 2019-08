Mourão: 'Vou a Londres no 7 de Setembro para aproximação com novo governo'

30/08/2019 | 14:14



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai passar o feriado de 7 de setembro em Londres, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, para estreitar relações com o que classificou de "novo governo" britânico.

Em referência à saída do Reino Unido da União Europeia, Mourão citou Bernard Shaw, afirmando que "há duas tragédias na vida, uma é não obter tudo o que seu coração deseja, a outra é obter", brincou durante palestra para empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)., onde evitou a imprensa.

Ele afirmou, no entanto, que o Brexit pode ser uma grande oportunidade para o Brasil no comércio exterior. "Todos aqueles que estão afinados e com essa visão de mundo têm de começar a pensar como vamos nos ligar com esse novo governo. Vou no 7 de Setembro para lá iniciar esse trabalho importante", afirmou.