Encontro no Anhembi vai reunir picapes e hot rods

Leo Alves



30/08/2019 | 14:18

Na próxima terça-feira (3/9), o Auto Show Collection realiza um encontro no Anhembi com a temática “Noite dos Hot Rods e Pickups”. A exposição terá cerca de 250 carros antigos customizados ao estilo Hot Rod, e também Hood Ride e Rat Look, movimentos que vem crescendo no antigomobilismo. As picapes farão parte da exposição com modelos fabricados desde os anos 1930.

Encontro no Anhembi

O evento terá modelos como Ford 1929 e 1932, caminhões com cabine COE (Cabin Over Engine, ou cabine sobre o motor), Chevrolet Impala 1963, Chevrolet Caprice 1992, Chevrolet 1938, motos customizadas, além de modelos nacionais ao estilo Rat Look como Fuscas, Kombis entre outros.

Os portões do sambódromo do Anhembi vão abrir às 18h. Haverá uma exposição sobre o palco da Arena, na pista, e um desfile às 21h30. O Auto Show Collection existe há 17 anos e realiza eventos mensais nas noites de terça-feira abertos ao público. O local conta com amplo estacionamento, segurança, sonorização e iluminação e traz atrações como feira gastronômica de comida de rua, banda de rock ao vivo e simulador de carros.

Hot Rods e antigos modificados

A customização de clássicos nasceu nos anos 1950, nos Estados Unidos, e foi símbolo da contra-cultura mostrando o acesso aos automóveis que na época já estavam em desuso. Esse estilo chegou ao Brasil recentemente, mas tem milhares de adeptos, clubes e fãs dos modelos.

Junto com o movimento da pop-art, essa cultura se popularizou no cinema, nas artes plásticas e no crescimento de publicações especializadas como a Popular Mechanics que ensinava o público a customizar automóveis e em personagens como o Rat Fink, um rato desajeitado, mas fã de carros. O Auto Show Collection receberá a exposição desses modelos modificados na pista do sambódromo com diversas atrações para toda a família.

Serviço

Evento: Noite dos Hot Rods e Pickups Auto Show Collection

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209 – sambódromo do Anhembi, portão 23

Horário: das 18h às 23h

Ingressos: R$ 30 para carros antigos e modificados. Outras categorias: ver no site oficial

—

Na galeria, confira alguns modelos que completam 30 anos em 2019.

Foto: Divulgação Lançamentos no Brasil: Chevrolet Kadett (na imagem, a versão europeia, feita pela Opel) Foto: Divulgação Chevrolet Kadett GS Foto: Divulgação Chevrolet Ipanema (na imagem, versão europeia fabricada pela Opel) Foto: Divulgação Chevrolet Ipanema (na imagem, versão europeia fabricada pela Opel) Foto: Divulgação Ford Escort XR3 1.8: por conta da Autolatina, o modelo recebeu no Brasil os motores de 1,8l da Volkswagen, que entrou no lugar do CHT de 1,6l Foto: Divulgação Ford Escort XR3 1.8: por conta da Autolatina, o modelo recebeu no Brasil os motores de 1,8l da Volkswagen, que entrou no lugar do CHT de 1,6l Foto: Divulgação Volkswagen Gol GTi Foto: harry_nl on Visual hunt / CC BY-NC-SA Lançamentos no mundo: Alfa Romeo SZ Foto: Divulgação Alfa Romeo SZ Foto: MGGreg on Visual Hunt / CC BY-NC-SA Alfa Romeo SZ Foto: Divulgação BMW Série 8 (E31) Foto: Divulgação BMW Série 8 (E31) Foto: Divulgação BMW Série 8 (E31) Foto: peterolthof on Visual Hunt / CC BY-ND Citröen XM Foto: Divulgação Citröen XM Foto: Sicnag on Visualhunt / CC BY Ferrari 348 Foto: Alexandre Prévot on VisualHunt.com / CC BY-SA Ferrari 348 Foto: Divulgação Land Rover Discovery 1 Foto: Divulgação Land Rover Discovery 1 Foto: Divulgação Mercedes-Benz SL (R129) Foto: Divulgação Mercedes-Benz SL (R129) Foto: Spanish Coches via Visualhunt.com / CC BY Mitsubishi Eclipse Foto: Spanish Coches via VisualHunt / CC BY Mitsubishi Eclipse Foto: Divulgação Nissan 240SX Foto: Divulgação Nissan 240SX Foto: Divulgação Nissan 240SX Foto: Divulgação Nissan 240SX Foto: Divulgação Nissan 300ZX Foto: Divulgação Nissan 300ZX Foto: Divulgação Nissan GT-R (R32) Foto: Divulgação Nissan GT-R (R32) Foto: Divulgação Opel Calibra Foto: Divulgação Opel Calibra Foto: Divulgação Porsche 911 (964) Foto: Divulgação Porsche 911 (964)