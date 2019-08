Atriz de 'Chiquititas' conta que viveu relacionamento abusivo

30/08/2019 | 12:53



A atriz Bruna Carvalho, que interpretou a Bel na versão mais recente de Chiquititas, do SBT, relatou ter vivido um relacionamento abusivo. Parte do caso foi contado em uma publicação no Instagram, na quarta-feira, 28, e a história mais completa foi dividida no canal no YouTube de Dora Figueiredo, que recentemente também compartilhou ter vivido o mesmo.

"Ele tirou minha autoestima, minha segurança, minha felicidade por muitos meses, minhas roupas mesmo quando eu não queria transar. E quando você é largada sozinha, sem tudo isso e cheia de traumas, ter força e tornar isso um aprendizado é mérito totalmente seu", escreveu Bruna ao publicar uma foto na rede social. "A foto é do céu para lembrar que o mundo é muito grande e que essa pessoa merda que está do seu lado não é única", disse.

No vídeo, a atriz contou que demorou muito tempo para perceber que estava em um relacionamento abusivo. "Eu tive dois episódios de violência física e que foram meus últimos encontros com a pessoa, e só depois que eu terminei pela segunda vez, depois que ele me bateu pela segunda vez, eu consegui entender que era um relacionamento abusivo", disse.

Porém, segundo ela, há situações que até hoje, quando ela pensa, percebe que foram abusivas. "Eu sofri violência psicológica por não querer transar. Já estava abusivo há muito tempo, mas você tem certeza que é normal, que todo relacionamento é assim, que isso é amor."

Bruna relata que, em uma das agressões, ela estava dentro de um carro com o rapaz e amigos dele. "Ele cuspiu na minha cara. A única pessoa que fez alguma coisa foi o motorista de aplicativo que falou: ''se você falar mais um ''a'', eu mesmo vou pra delegacia''. Mas ninguém no carro fez nada", contou. "Na primeira vez, ele cuspiu na minha cara, socou minha cara, e continuei namorando."

A atriz e Dora comentaram sobre o quanto é difícil para quem vive um relacionamento abusivo perceber o que está passando e depois falar sobre isso quando percebe. Um dos motivos é a culpa que a mulher sente por viver aquela situação. "Eu acho muito importante falar sobre isso porque eu sempre me senti muito culpada, então é a primeira vez que vou falar sobre", declarou Bruna no início do vídeo.

Depois dessa experiência negativa, a atriz afirma que tem dificuldade para se relacionar novamente e acha estranho quando um homem tende a priorizar as vontades dela, pois "não está acostumada". Hoje, ela diz ter um relacionamento saudável. "Não é nem um namoro, mas hoje eu consigo entender o que é alguém gostar de mim, porque eu mereço", disse.