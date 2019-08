Do Dgabc.com.br



30/08/2019 | 12:34



Incêndio atingiu fábrica de estofamento automotivo em Diadema por volta das 11h desta sexta-feira (30). O Corpo de Bombeiros enviou sete viaturas para o galpão, que fica localizado na Avenida Presidente Juscelino, 165, Piraporinha. De acordo com a corporação, apesar do material inflamável, as chamas foram controladas e não houve vítimas.