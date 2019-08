Com Leclerc na frente, Ferrari faz nova dobradinha nos treinos livres na Bélgica

30/08/2019 | 12:19



A Ferrari mostrou toda a sua força nesta sexta-feira no circuito de Spa-Francorchamps. Repetindo o desempenho da manhã, a equipe italiana conseguiu nova dobradinha à tarde no segundo treino livre para o GP da Bélgica, que marca o retorno da Fórmula 1 depois das "férias de verão" na Europa. Só não repetiu a ordem de seus pilotos, já que desta vez foi o monegasco Charles Leclerc que superou o alemão Sebastian Vettel.

Charles Leclerc tratou de mostrar o domínio da Ferrari na atividade da tarde ao não apenas liderar a segunda sessão de treinos livres como conseguir a volta mais rápida do dia com 1min44s123, no melhor de seus 28 giros. Além disso estabeleceu grande vantagem perante o restante do grid. Inclusive o seu companheiro Vettel. O tetracampeão mundial, na segunda colocação, ficou mais de 0s600 atrás (1min44s753).

Mostrando uma reação em relação ao treinamento da manhã, a Mercedes ficou logo atrás, mas ainda bem distante dos dois carros da Ferrari. O finlandês Valtteri Bottas, de contrato renovado por mais uma temporada, foi o terceiro colocado, 0s846 (1min44s969) atrás da marca de Leclerc, enquanto que o inglês Lewis Hamilton finalizou em quarto lugar, com 0s892 de desvantagem (1min45s015).

A surpresa foi a presença do mexicano Sérgio Pérez, com a Racing Point, em quinto com o tempo de 1min45s117. Mas o piloto deverá ter problemas na formação do grid de largada por conta da quebra de seu motor nos instantes finais da sessão. Por esse motivo, o treino livre foi encerrado antes do previsto.

Pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen e o tailandês Alexander Albon não conseguiram encaixar grandes voltas com os pneus macios. O primeiro fechou a atividade apenas em sexto lugar, 1s271 atrás de Leclerc (1min45s394), enquanto que o asiático, novo piloto da equipe austríaca, foi o 10.º colocado.

O finlandês Kimi Raikkonen apareceu bem, em sétimo com a Alfa Romeo, seguido pela Racing Point do canadense Lance Stroll e pela Renault do australiano Daniel Ricciardo.

Os pilotos voltarão a acelerar em Spa-Francorchamps neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas (de Brasília). A largada para o GP da Hungria, a 13.ª das 21 etapas da temporada de 2019 da Fórmula 1, será às 10h10 do domingo.