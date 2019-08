Bolsonaro diz que indulto de Natal terá 'nomes surpreendentes'

30/08/2019 | 11:46



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 30, que o próximo indulto de Natal terá "nomes surpreendentes". Ele voltou a dizer que pretende beneficiar policiais condenados por "pressão da mídia", mas não quis citar exemplos. "Tem muito policial no Brasil, civil e militar, que foi condenado por pressão da mídia. E esse pessoal no final do ano, se Deus me permitir e eu estando vivo, vai ser indultado. Nomes surpreendentes, inclusive. Pessoas que honraram a farda, defenderam a vida de terceiros, e foram condenados por pressão da mídia", afirmou em conversa com jornalistas no Palácio da Alvorada, pela manhã. "A caneta Compactor, não é mais BIC, vai funcionar", disse.

Na quinta-feira, 29, em transmissão nas redes socais, Bolsonaro afirmou que o próximo indulto de Natal deve beneficiar "colegas policiais que estão presos injustamente" e que espera que o "pessoal" o abasteça com sugestões de nomes.

O indulto é concedido por decreto presidencial para perdoar presos condenados a determinados crimes não violentos. Em 2018, o ex-presidente Michel Temer desistiu de editar o decreto, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) não havia julgado validade do decreto assinado no ano anterior, que reduzia as restrições e incluir condenados por corrupção entre os beneficiados. Em maio deste ano o Supremo declarou constitucionalidade do indulto de Temer.