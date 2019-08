Desafiando o futuro, mais uma vez

Do Diário do Grande ABC



30/08/2019 | 11:26



Quando cheguei à Embraer, há cerca de 100 dias, chamou-me atenção a resposta dada pela equipe ao querer saber o que fez a empresa se tornar ícone global da indústria aeronáutica e colocar o Brasil em seletíssimo grupo de países que fabricam aviões: ‘É o desafio que nos move’, respondem todos na Embraer. Pode parecer exagero para quem não é tão familiar à indústria aeronáutica, mas a Embraer foi muito além do que se imaginava naquele agosto de 1969, quando a empresa foi criada pelo governo federal. Projeto do Estado brasileiro, tendo à frente a Força Aérea Brasileira e visionários como Ozires Silva.

Ao longo desses 50 anos, a Embraer produziu mais de 8.000 aeronaves e, hoje, a cada dez segundos um avião brasileiro decola em algum aeroporto do mundo. Somos a terceira maior fabricante de aviões do mundo, com reconhecimento internacional em todas as áreas que atuamos: na aviação comercial, líderes de mercado no segmento de até 150 assentos; na aviação executiva, um dos principais players com ampla linha de jatos (o Phenom 300, por exemplo, é o jato executivo mais vendido no mundo há sete anos em sua categoria); na área de Defesa, estamos lançando o KC-390, maior aeronave já produzida no Hemisfério Sul e que irá mudar a dinâmica do segmento de cargueiros militares e civis.

Mas o que poucos sabem é que a Embraer não fabrica apenas aviões. A empresa também desenvolve sistemas de controle de tráfego aéreo, de satélites, radares e soluções para indústria naval e segurança cibernética, além de mobilidade aérea urbana – temos time, por exemplo, dedicado ao desenvolvimento do nosso ‘carro voador’, ou melhor, veículo elétrico de decolagem e pouso vertical.

Tudo isso graças a forte cultura de inovação e parcerias com universidades, centros de pesquisa, startups e outras empresas no Brasil e no Exterior. Apenas em 2018, a empresa publicou 93 patentes, sendo 23 no Brasil e 70 no Exterior.

A parceria com a Boeing na aviação comercial e na comercialização do KC-390 também irá fortalecer a empresa em novo momento do mercado global, no qual fornecedores e concorrentes passam por processo de consolidação. Alianças estratégicas fazem parte da história da empresa e são essenciais para abrir novos mercados e gerar oportunidades para a nossa engenharia e fornecedores brasileiros.

Com tudo isso, não tenho dúvidas de que a Embraer irá crescer e multiplicar seu valor de mercado ao longo dos próximos anos. Vamos manter o espírito dos pioneiros de desafiar o impossível e, dessa vez, expandindo nosso alcance em terra, mar, espaço e ciberespaço.

Francisco Gomes Neto é presidente e CEO da Embraer.



PALAVRA DO LEITOR

Enganação

Os índices de aprovação do atual desgoverno despencam vertiginosamente, entre os arrependidos e enganados. Como é fácil no Brasil um ‘aventureiro’ ser eleito. A fórmula é relativamente simples. Toma-se como base o sentimento de descontentamento da população, acusa-se a oposição por todos os problemas da Nação, coloca-se algumas pitadas de mentiras – via fake news – e ainda vendem-se esperanças e projetos inexequíveis. Pronto, o projeto pessoal de poder – soberba e descalabro – está pronto e dane-se a tão sofrida Nação brasileira, que está sendo liquidada, como artigo do dia. Empresas centenárias estão sendo vendidas a preço de ‘banana’ e financiada a sua compra pelo próprio desgoverno por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Nelson Chada

Santo André

Realidade

Concordo, em todos os sentidos, com a carta do leitor William Borges (Sem providências, dia 21). Moro próximo à Rua Pindorama, a situação é crítica e a Prefeitura, simplesmente, não faz nada. E não é só isso. Basta analisar a realidade de penúria e depreciação das ruas Potirendaba, Arujá, Tumiaru, Iraúna, Sapucaia, Palestina, Erechim, Congonhas, Alasca, Paraúna, Hungria, Ramalhões (até a lombada tem buracos), China, Haiti, Aimberê, Anhembi e inúmeras outras que não caberiam nesta respeitável coluna. Situação que perdura há meses e o senhor Paulo Serra vira as costas. Cadê o investimento de meio bilhão tão comentado? O mato que se alastra por parques, vielas e corredores, ignorado pela administração, incomoda e muito a nós, munícipes, e esta mesma administração se preocupa mais em autopromoção. Semáforos com lâmpadas queimadas, e por aí vai. Estão querendo enganar a quem? Pois é, quem poderia imaginar?

Carlos Alberto Oliveira

Santo André

Condenação

É impressionante ler notícia neste Diário informando que a Justiça condenou, pela segunda vez, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, e seu vice, Beto Vidoski, pelo uso de captação ilegal de recursos (Política, ontem). Pasmem! Segundo a denúncia, duas aposentadas teriam feito doações para a campanha do atual prefeito, no montante de R$ 643 mil. E o interessante disso tudo, conforme a reportagem de Fábio Martins, é que a aposentada Ana Maria Comparini Silva estaria desempregada e sequer apresentou declaração de Imposto de Renda nos últimos dois anos. Ou seja, vivia única e tão somente dos benefícios da Previdência. E mesmo assim encontrou meios de doar R$ 293 mil para a campanha dos dois tucanos.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

E agora?

Houve contorcionismo jurídico institucional nos votos da 2ª Turma, segundo quem entende. E agora, como ficamos?"

Tânia Tavares

Capital

Baixíssima classe

A maioria dos políticos é tão sem rumo, tão sem sangue, tão sem brios, que seu maior trabalho, seu maior furo, seu maior encanto, é achar os podres e erros dos seus colegas para escancará-los e pisoteá-los em plenário, e na imprensa. Que ruim esse serviço prestado ao Brasil, hein! E como dói saber que essas pessoas marginais são pagas, e muito bem pagas, com o nosso dinheiro, para fazer política baixa, turibulária e podre!

Renzo Sonsini

Capital

Resposta

Em relação à invasão na Casa da Palavra, em Santo André, inicialmente é importante destacar que a realização da mostra é de responsabilidade da Cafeteria Nacional, que aluga o espaço. A coordenação da Casa da Palavra foi informada quarta-feira pelo artista Fernandes sobre furto de duas de suas obras que estavam expostas no piso térreo do equipamento cultural. O furto deu-se em dia de grande movimento na casa, que conta com agenda cultural intensa, reforçando sua vocação de polo cultural irrestrito aos mais diversos grupos e segmentos. Salientamos que não houve invasão nem vandalismo. A Secretaria de Cultura informa também que, anteriormente ao fato, a coordenação da Casa da Palavra já estava em contato com o artista para realizar nova exposição, agora efetivamente organizada pelo equipamento. A Guarda Civil Municipal intensificará rondas no local e também vai solicitar apoio da Polícia Militar, que possui base fixa muito próxima.

Prefeitura de Santo André

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.