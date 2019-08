Restauro da vocação

Do Diário do Grande ABC



30/08/2019



O nome New Urban Coupé ainda é provisório, mas os benefícios que o novo carro da Volkswagen trará já podem ser mensurados. O maior deles é a criação de 1.500 empregos diretos e indiretos. Pessoas que serão contratadas para atuar pontualmente na fabricação e outras tantas que vão alimentar a cadeia automotiva com peças e outros insumos necessários à produção do carro, que deverá ser lançado em maio de 2020.

Em um momento em que o desemprego assombra a vida dos brasileiros, com aproximadamente 13 milhões de pessoas em busca de ocupação e uma imensa quantidade de outras que já perderam a esperança e não mais saem em busca de recolocação e que por esse motivo são classificadas como desalentadas, tal anúncio representa um enorme sopro de esperança.

A empresa, que tem origem alemã, mas que já fincou raízes históricas no Grande ABC, compensará parte dos postos que serão fechados no fim do ano pela decisão da Ford, também tradicional em São Bernardo, que decidiu encerrar suas atividades na região.

Os R$ 2,3 bilhões anunciados pela cúpula da Volks, em sua sede mundial, e que serão aportados em São Bernardo reavivam a vocação da região para produzir veículos. O crescimento e o desenvolvimento dos municípios que compõem o Grande ABC estão diretamente ligados ao segmento automotivo.

A incorporação de mais este modelo às linhas da empresa na cidade – junto com Polo, Virtus, Saveiro e Saveiro Cross – deve ser vista como uma importante conquista, que só foi possível graças à mobilização do poder público nos níveis estadual e municipal.

Significativa a imagem da cúpula mundial da empresa junto dos políticos brasileiros. É fato que a interação entre os setores público e privado potencializou sobremaneira o resultado positivo. Da mesma forma, é pertinente deduzir que se não fosse dessa forma, reduzidas seriam as chances de êxito.