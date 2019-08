Obituário - 30 de agosto de 2019

Ademir Medici

Sexta-feira, 30 de agosto de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 26 de agosto

Ítalo Galazo, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



Santo André, terça-feira, dia 27 de agosto

Maria Santana de Souza, 85. Natural de Carbonita (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 27, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 29 de agosto

Iracema Belluzzo Saes Parra, 89. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Bueno Fonseca, 82. Natural de Nova Resende (MG). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Favero Martins, 77. Natural de Pedreira (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Pensionista Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Rosa Andrade, 77. Natural de Boa Nova (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Idalina Gomes de Jesus, 75. Natural de Santo Antonio do Jacinto (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Mario Machado, 72. Natural de Nipoã (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Alves de Souza, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Luciano Rimbano, 79. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Kazukio Munekata, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Tereza da Silva Longo, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

José Aridas Dores, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Eliana Giovanni Borges Margonari, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

MAUÁ

Mauá, segunda-feira, dia 26 de agosto

Francinei Santos Macieira, 40. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 27 de agosto

Altamiro Lima, 88. Natural de Muqui (ES). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 27. Cemitério Parque do ABC, Sertãozinho, em Mauá.

Alzira Siqueira Souza, 81. Natural de Flores (PE). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Beatriz Maria da Silva, 77. Natural de Vitória do Santo Antão (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

José Abade dos Santos, 71. Natural de Barra do Mendes (BA). Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Josefa Maria da Silva, 67. Natural de Lagoa das Canoas (AL). Residia no Jardim Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Nonato da Costa, 67. Natural de Quixadá (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Luzia Alves da Silva, 61. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Adriana Lúcia Gubica, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Patrícia Conceição dos Santos Oliveira, 31. Natural de Mauá. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 28 de agosto

Maria Deolinda de Paula Ferreira, 90. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Maria Nazaré de Oliveira, 86. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Parque Verde do Sol. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Arlinda Gomes Cajueiro, 73. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Djalma Saturnino Neves, 73. Natural de Canhotinho (PE). Residia em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Edes Bento Capato, 68. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Francisco Dias da Silva, 60. Natural de Encanto (RN). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 29 de agosto

Joaquim Ferreira de Oliveira, 79. Natural de Belo Campo (RN). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Mercedes Lopes de Carvalho, 76. Natural de Iacanga (SP). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Conceição Silva Correia de Souza, 70. Natural de Bonito (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Maria Nilda Fidelis da Silva, 61. Natural de Missão Velha (CE). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Ana Aparecida dos Santos Alves, 59. Natural de Barbosa Ferraz (PR). Residia em Alfredo Marcondes (SP). Dia 29, em Presidente Prudente (SP). Cemitério Santa Lídia.

Valmir Barbosa dos Santos, 55. Natural de Anguera (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Pereira da Silva, 75. Natural de Amaraji (PE). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.