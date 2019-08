Dando um tempo, Anitta e Pedro Scooby pedem respeito e surfista dispara: Tentei ser o melhor cara do mundo para ela

30/08/2019 | 10:10



Depois de momentos muito intensos de paixão e troca de declarações de amor, o namoro de Anitta e Pedro Scooby está enfrentando sua primeira grande crise. Na manhã desta sexta-feira, dia 30, a cantora confirmou para a jornalista Fábia Oliveira que o casal está dando um tempo do relacionamento. Apesar do surfista afirmar que isso é especulação, ele não escondeu de Léo Dias que tentou fazer o melhor que pode para a relação dar certo:

- Tentei ser o melhor cara do mundo pra ela, disse ele.

Os dois pediram respeito aos fãs no delicado momento que estão passando e confirmaram que estão tristes com tudo. No sábado, dia 31, Anitta viajará para o Chile e deve usar o tempo fora do país para analisar melhor a situação.

Segundo o colunista, Anitta está determinada a resolver algumas questões pessoais e profissionais e, por isso, decidiu se afastar de Scooby. Os dois não brigaram e não tiveram qualquer desentendimento. Luana Piovani, ex do rapaz, também não tem nada a ver com o que está acontecendo. Por enquanto, eles não sabem dizer se a decisão é definitiva.