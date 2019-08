Campanha beneficia pequenos cadeirantes

Stefanie Sterci



30/08/2019



“Minha filha, por causa da doença, só podia ficar no chão. Isso era muito ruim, ainda mais nos dias frios. Agora ela não para, sai com a cadeirinha pela casa toda, faz muita bagunça, é a alegria de casa!”, afirma Angela Pedroso, mãe da pequena Flávia,uma das beneficiadas pelas doações de cadeiras de rodas especiais realizadas pela ribeirão-pirense Apraespi (Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência), para crianças de até 5 anos com mielomeningocele.

Com o objetivo de presentear mais 100 petizes que aguardam na fila de espera, o grupo promove campanha on-line para a arrecadação de R$ 150 mil. Para doar, basta acessar o link www.vakinha.com.br/653853.

Esporte chique

Em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado oficialmente no dia 11 de agosto, as subsecções da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Mauá e Ribeirão Pires promovem jantar tradicional, hoje, às 19h30. A festividade será no Monte Castelo Eventos, em Mauá, e reserva atrações.

Duas décadas

“Realizamos um trabalho de mediação de conflitos buscando solucionar demandas. Nosso propósito é humanizar, acolher e construir, assegurando o direito de cada cidadão”, comenta a ouvidora de Santo André, Oswana Fameli, sobre o serviço promovido pelo espaço, que completa 20 anos, hoje. Nestas duas décadas, mais de 114 mil solicitações foram atendidas, sendo que 33% foram formalizadas como processos e 63%, resolvidas por orientações.