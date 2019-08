OAB de Diadema celebra Dia do Advogado em solenidade

Stefanie Sterci



30/08/2019 | 09:00



Com o objetivo de celebrar o Dia do Advogado, comemorado oficialmente no dia 11 de agosto, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Diadema realizou sessão solene na Câmara.

A atividade recebeu 120 pessoas, entre elas, autoridades da região e presidentes das subsecções vizinhas, e contou com a entrega de carteiras aos novos inscritos e homenagens aos doutores Antonio Marcio Bachiega, Erasmo Carvalho Neves e Maria Marlene Machado, em reconhecimento à excelência em suas áreas de atuação.

Entre as próximas ações promovidas pelo grupo está o tradicional Happy Hour Jurídico, amanhã, na Chácara 3 irmãos. Já no sábado, será a vez do 1º Torneio de Truco, que terá como palco a Casa da Advocacia.