30/08/2019 | 09:27



Os juros futuros dão sequência ao movimento do fechamento da véspera e recuam na manhã desta sexta-feira, 30, alinhados ao dólar e ao bom humor no exterior, enquanto são monitorados indicadores locais, como a taxa de desemprego no Brasil, que ficou em 11,8% no trimestre encerrado em julho, pouco abaixo da mediana das estimativas (11,9%).

Às 9h22 desta sexta, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,58%, na mínima, de 5,61%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,65%, na mínima, de 6,72% ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 7,17%, na mínima, de 7,22% no ajuste de quinta-feira (29).