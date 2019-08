Anitta e Pedro Scooby estão dando um tempo

30/08/2019 | 09:11



A relação de Anitta e Pedro Scooby parece não estar tão bem assim. A cantora confirmou em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que está dando um tempo no namoro com o surfista, porém, a diva esclarece que o término não é definitivo:

- Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha. Eita!

A jornalista também conversou com Scooby sobre o assunto e ele negou o afastamento da namorada, dizendo que se tratava apenas de especulação. Mesmo assim, o ex-marido de Luana Piovani faltou na estreia da segunda temporada do programa da funkeira, Anitta Entrou no Grupo. O atleta estava próximo aos estúdios de gravação, mas justificou a ausência pois era aniversário da mãe dele. Babado!