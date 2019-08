Longe de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe celebra nove meses de vida ao lado da avó

30/08/2019 | 08:11



Zoe completou nove meses de vida na última quinta-feira, dia 30, e celebrou bem longe dos pais! Enquanto Sabrina Sato está a trabalho no Chile e Duda Nagle gravando A Dona do Pedaço no Rio de Janeiro, a pequena ficou com os avós, pais da apresentadora, que armaram uma festinha para celebrar o mesversário.

No Instagram, Dona Kika, como a mãe de Sabrina é conhecida, publicou um vídeo em que Zoe aparece ao lado do bolo e falou sobre a netinha: Hoje faz nove meses que a Zoe nos trouxe essa alegria de viver!!! É uma criança que você não ouve chorar e está sempre com um sorriso nos lábios!!!! Felicidades!, escreveu.

Sabrina, claro, comentou na publicação e se derreteu pela filha: Viva!!!! Amor que não tem explicação, escreveu ela.

Em seguida, disse em seu perfil na rede social que está sentindo falta da bebê:

- Minha filha faz nove meses, tá com a vovó Kika e o vovô Omar, que tão cuidando dela, e eu to morrendo de saudades!, disse ela.

Em outro momento, Sabrina publicou um vídeo em que mostra que, mesmo longe, mantém contato com Zoe. Através de uma vídeochamada no celular, as duas trocaram algumas palavrinhas e a menina mostrou que é muito bem-humorada. Na legenda, a japa falou sobre a simpatia da criança, que surpreende a cada dia, e também sobre elas ficarem longe uma da outra:

Muitos sentimentos novos! Primeira vez que ficamos tão longe. São quatro dias gigantes. Hoje minha filha fez 9 meses e eu nunca imaginei que pudesse existir um amor desse tamanho e essa saudade que chega a doer. Meus pais estão cuidando da Zoe e resolveram me ligar pelo FaceTime na hora do jantar aqui da equipe. Achei que ela choraria quando me visse, mas minha pequena sempre me surpreende.