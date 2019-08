Eletrobras: assembleia da Eletrosul é suspensa após liminar da Justiça

30/08/2019 | 07:51



As Assembleias Gerais Extraordinárias das subsidiárias da Eletrobras Eletrosul e Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) que seriam realizadas hoje, para incorporação da primeira pela segunda, foram suspensas. Em comunicado, a Eletrobras informa que a suspensão ocorre por causa de liminar concedida pela 2ª Vara Federal de Florianópolis. A nota não explica o teor da liminar, mas diz que a Eletrobras "está avaliando as medidas a serem adotadas".

Na página do sindicato Sinergia, ligado à CUT, há informação de que os sindicatos que compõem a Intersul protocolaram um pedido de Tutela Cautelar em caráter antecedente e urgente, que foi concedido. Em despacho da última quarta-feira, 28, como consta na nota do site, "o juiz determinou a suspensão das deliberações societárias acerca da incorporação da Eletrosul pela CGTEE, por um prazo de 60 dias contados do efetivo fornecimento dos documentos objeto do Mandado de Segurança anteriormente concedido a Intersul, e ainda não cumprido pela Eletrobras".