Desmate desde 1985 equivale a 3,6 vezes área de SP

30/08/2019 | 07:34



Em pouco mais de 30 anos, o Brasil perdeu 89 milhões de hectares de áreas nativas - o equivalente a 3,6 vezes a área do Estado de São Paulo. É o que mostra uma nova coleção de dados do MapBiomas, iniciativa de universidades, empresas de tecnologia e organizações não governamentais que mapeia todas as mudanças na cobertura e no uso da terra no País.

O levantamento, divulgado pelo grupo nesta quinta-feira, 29, mostra que, entre 1985 e 2018, o Brasil perdeu 82 milhões de hectares (Mha) de vegetação florestal e mais 7 Mha de outros tipos de vegetação nativa, mas que não são florestas, como Cerrado, campos e Pantanal. A agropecuária, por sua vez, cresceu no mesmo período quase tanto quanto o País sofreu de desmatamento: 86 Mha.

As florestas, que representavam 69% do território brasileiro em 1985, passaram a ocupar 59% do espaço no ano passado. Já a agropecuária passou de 20% para 31% no período.

Comparando os dois anos, a área de floresta natural no Brasil passou de 587 Mha para 505 Mha, ou seja, uma queda de 14%; os outros tipos de vegetação passaram de 71 Mha para 64 Mha, o que representa uma diminuição de 9,85%. Já a agropecuária passou de 174 Mha para 260 Mha - alta de 49%.

O projeto de mapeamento também permite avaliar como evoluiu a ocupação desses locais ao longo das décadas no País. De acordo com Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas, na Amazônia, de cada dez hectares desmatados de floresta, três foram abandonados, seis viraram pasto e um se transformou em agricultura, mineração ou passou por um processo de urbanização.

Para o Brasil como um todo, houve uma transformação das áreas de pastagem em agricultura. No geral, as primeiras se estabilizaram a partir de 2005, enquanto que as últimas cresceram e até se aceleraram nos últimos anos, segundo Azevedo.

Esse cenário não se confirma, porém, na Amazônia. Na região, as áreas de pastagens cresceram de 45 milhões de hectares em 2005 para 53 milhões de hectares no ano passado.

Áreas privadas

O estudo, feito com base na análise de imagens do satélite Landsat, da Nasa, também revela em que tipo de área se deu a maior parte da perda de cobertura florestal. As áreas privadas, com registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), perderam aproximadamente 20% de sua cobertura. Em áreas públicas não destinadas, a perda foi de 5%. Já em áreas protegidas, como unidades de conservação e terras indígenas, a perda foi menor: de aproximadamente 0,5%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.