Campeã mundial, Janeth Arcain entra para o Hall da Fama

30/08/2019 | 07:00



Moradora de Santo André há mais de 20 anos, Janeth Arcain recebe hoje, na China, uma das principais honrarias que um atleta pode conquistar. Campeã mundial com a Seleção Brasileira e dona de duas medalhas olímpicas (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000), será incluída no Hall da Fama da Fiba (Federação Internacional de Basquete).



“Estou muito feliz. Momento especial. Receber essa homenagem só vem coroar todo o sacrifício de toda a carreira. Entrar para o Hall da Fama, estar com os melhores do mundo, para mim é honra, título que vou guardar e ter com muito carinho, e vai servir sempre de motivação. Porque, quando a gente faz o que ama com dedicação, com amor, sempre tem retorno positivo no final”, disse a ex-jogadora.



Janeth fez história pelo Santo André na década de 1990, quando assumiu o protagonismo da Seleção Brasileira, principalmente após as aposentadorias de Hortência e Magic Paula. Ao lado delas, Janeth conquistou o Mundial de 1994 e a prata olímpica em Atlanta. Depois, comandou a equipe no bronze em Sydney. Janeth foi ainda tetracampeã da WNBA pelo Houston Comets.