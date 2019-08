Tranquilidade para encarar a baliza

Nilton Valentim



30/08/2019



As redes sociais tornaram-se ferramenta importante para difundir informações. Por meio de uma delas, o Facebook, o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) vem realizando série de transmissões (lives), em parceria com o HC (Hospital das Clínicas), com intuito de instruir os motoristas na resolução de problemas do dia a dia. Hoje, às 15h, na página da instituição, psicóloga irá abordar formas de manter a calma na hora de fazer a prova final para a obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Colocar o carro de forma correta no espaço que simula uma vaga de estacionamento é o momento decisivo para a conquista do direito de dirigir. E é nessa fase que os candidatos costumam ser acometidos por sensações como ansiedade, nervosismo, insegurança e até mesmo pânico.

O bate-papo on-line será com a psicóloga Mariângela Savoia. Serão abordados fatores que tendem a desestabilizar os candidatos em momentos decisivos, além de técnicas para driblar esses problemas, antes e depois da prova.

A live terá o tema ‘Zen na Prova Prática’ e será a segunda realizada pelo Detran-SP e o HC. A primeira abordou os cuidados com a coluna e foi realizada pelo médico Alexandre Fogaça Cristante, especialista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC.

Dentre as orientações dadas pelo profissional se destaca a realização de atividades físicas para fortalecer a musculatura, manter o peso saudável, fazer intervalos de duas em duas horas para alongar o corpo, sentar com as costas apoiadas, o quadril dobrado em quase 90 graus e o joelho dobrado em 60 graus, ajeitar a altura do banco para que o olhar no horizonte fique reto, regular a altura do volante na altura dos ombros.

Segundo o médico, no início, as dores no sistema locomotor costumam ser de natureza muscular e aparecem na área cervical, na região dorsal, na lombar, eventualmente irradiada para os braços e pernas. Nesses casos, a simples mudança de hábitos pode resolver o problema.

“Se a dor aparecer acompanhada de dormência, formigamento, perda de força nos braços e nas pernas e se tiver dor à noite, em repouso, é preciso procurar um médico”, afirmou Fogaça.