Câmara adia novamente análise das contas de Grana

30/08/2019 | 07:30



A Câmara de Santo André adiou novamente a votação das contas do ex-prefeito Carlos Grana (PT), que teve os balancetes relativos aos exercícios de 2014 e 2016 rejeitados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). O petista apresentou, recentemente, defesa por escrito na casa. Ele necessita de dois terços, ou seja, 14 votos contrários ao parecer da Corte para reverter cenário desfavorável. Se não alcançar adesão, pode ficar inelegível pelo prazo de oito anos, com base na Lei da Ficha Limpa.

Os principais apontamentos para opinar pela irregularidade da matéria de 2014 foram insuficiência de aplicação de recursos na educação, falta de planejamento orçamentário e ausência de eficiente controle interno. Em 2016, o órgão também indicou percentual insuficiente na educação e alto deficit financeiro.

Grana sustenta, no documento referente a 2014, que o parecer emitido pelo TCE é derivado de excesso de formalismo, que não condiz com a realidade da administração pública. Quanto ao aspecto do ensino, “as injustas glosas realizadas devem ser recomputadas, uma vez que todos os recursos foram empregados exclusivamente para o desenvolvimento do ensino”.

O Legislativo também postergou a apreciação da revisão do plano diretor. Entre os pontos, há expectativa quanto a eventual autorização para instalação de centro logístico na região de Paranapiacaba. Líder do governo, Fábio Lopes (Cidadania) alegou que o próprio Paço pediu para segurar a votação, tendo em vista que a área técnica estuda, inclusive, a possibilidade de retirar o texto para fazer adequações.

Os vereadores deram aval ontem, em segunda votação, a projeto da mesa diretora que concede reajuste salarial de 5,17% aos servidores ativos e inativos da Câmara. Para o cálculo foi considerado período de 13 meses (de 1º de abril de 2018 a 30 de abril deste ano) pela mudança da data-base para maio.