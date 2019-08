Saúde de Márcio preocupa em Diadema

Raphael Rocha



30/08/2019 | 07:21



Não é de hoje que a saúde do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, é colocada como possível empecilho para ele ser prefeiturável do grupo governista no ano que vem. Sempre que questionado se buscaria suceder o prefeito Lauro Michels (PV), o próprio parlamentar cita essa questão como item a ser considerado. Nesta semana, Márcio voltou a passar mal. Foi identificada fibrilação atrial (quando as batidas do coração ficam desincronizadas), segundo informação de seu filho, o vereador Márcio Júnior (PV). Ele está no Hospital Santa Paula, na Capital. Passa bem. Médicos, entretanto, não descartam a necessidade de operação ainda neste ano e, se isso acontecer, ele estará definitivamente fora dos planos eleitorais do governo para 2020. Há até a possibilidade de ele se aposentar definitivamente da política, abdicando do mandato de deputado estadual conferido. Esta coluna deseja plena recuperação a Márcio da Farmácia. A saúde vem sempre à frente da política.

Opinião

Na Câmara de São Bernardo, o vereador Ivan Silva (SD) resolveu trazer seu olhar para o debate sobre as queimadas na Amazônia. Para o parlamentar, os incêndios estão em proporções normais e a floresta “se regenera”. O vereador disse ainda acreditar em uma doutrinação de ONGs estrangeiras sobre os índios que vivem na região. “Estão até ensinando inglês para os índios”, disse.

Candidatas – 1

O PT de São Bernardo entrou em contato com a coluna para repercutir reportagem publicada na segunda-feira, a respeito da dificuldade de o partido encontrar candidatas à vereança para a eleição do ano que vem. O presidente da sigla na cidade, Brás Marinho, reafirmou que o momento é de construção da candidatura ao Paço do ex-prefeito Luiz Marinho e disse que o trabalho da chapa legislativa será tratado em um segundo momento.

Candidatas – 2

Por outro lado, abriu portas para a candidatura à Câmara de São Bernardo de Roseli Zerbinato, mulher do deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT). “Roseli Zerbinato goza de prestígio e totais condições de fazer parte de nossa chapa de vereadores em momento oportuno, pelo histórico e compromisso de luta e militância em nosso partido, a exemplo dos demais edis (vereadores) que compõem a nossa bancada.”

Celebração

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) celebrou o anúncio de investimento bilionário que a Volkswagen fará em sua planta de São Bernardo. São R$ 2,4 bilhões às fábricas paulistas, sendo R$ 2,3 bilhões para a unidade da região. O governo do Estado prevê ainda geração de 1.500 empregos diretos e indiretos. “É um número de novos empregos significativo, que vai impactar positivamente na economia não só de São Bernardo, mas de todo o Grande ABC, já que a mão de obra para o setor está espalhada pelas sete cidades.”

Audiência

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, se reuniu ontem com o ministro da Justiça, Sergio Moro, para discutir mudanças no Código de Processo Penal e na Constituição Federal sobre a decretação de prisões. Esteve com os deputados Felipe Francischini (PSL-PR), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), e Caroline de Toni (PSL-SC), relatora de projeto de sua autoria na casa.

Homenagem

A Câmara de São Caetano promove amanhã, a partir das 10h, homenagens às entidades que participaram da 27ª Festa Italiana, que encerrou no fim de semana. A sessão solene marcará o encerramento das festividades pelos 142 anos. O evento será no plenário dos autonomistas, localizado na Avenida Goiás, 600, no Centro.