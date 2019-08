29/08/2019 | 21:49



Em transmissão nas redes sociais nesta quinta-feira, 29, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que o acordo EFTA-Mercosul é "bem-vindo". "Mais mercado, dinheiro que entra, sinal de confiança no Brasil", disse o presidente.

O Mercosul e a Associação Europeia de Livre-Comércio (EFTA, na sigla em inglês) - formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein - fecharam o acordo de livre-comércio na sexta-feira, 23. Integrantes da equipe econômica consideram que o tratado é mais abrangente e ambicioso do que o firmado com a União Europeia no fim de junho.