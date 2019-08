Vasco envia explicações ao STJD após homofobia de torcida e espera por resposta

29/08/2019 | 21:11



Quatro dias depois de a sua torcida causar polêmica com cânticos homofóbicos durante o jogo contra o São Paulo, em São Januário, o Vasco enviou nesta quinta-feira ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) os esclarecimentos cobrados anteriormente pelo órgão em relação ao episódio ocorrido neste confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O prazo final para dar estes esclarecimentos venceu justamente nesta quinta e agora o clube espera por uma resposta do tribunal. Por causa do problema, o time corre o risco de ser punido até com a perda de três pontos do duelo, caso seja denunciado pelo STJD. Essa sanção está prevista no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que também prevê aplicação de uma possível multa.

O jogo do último domingo, vencido pelos vascaínos por 2 a 0, chegou a ser interrompido pelo árbitro gaúcho Anderson Daronco por causa das manifestações homofóbicas de torcedores contra os são-paulinos. E como o juiz relatou o caso na súmula da partida, a procuradoria do STJD pode apresentar uma denúncia contra o clube em até 60 dias.

O árbitro chegou a pedir ao técnico Vanderlei Luxemburgo para que orientasse a torcida da equipe carioca a parar com as ofensas desta natureza, assim como o locutor de São Januário fez o mesmo, alertando que este tipo de atitude poderia prejudicar o clube, sendo que até uma mensagem foi exibida no placar eletrônico do local com o objetivo de frear os gritos. Após os pedidos, os cânticos homofóbicos não se repetiram e o Vasco vê o fato como positivo para que o clube não seja denunciado ou punido pelo STJD.

Sob risco de punição, o Vasco vem se empenhando para mostrar a sua posição contrária a atos de homofobia desde a última segunda-feira, quando publicou uma nota oficial na qual repudiou os cantos de sua torcida e se desculpou pelo ocorrido. Depois disso, na quarta-feira, o clube divulgou um vídeo para ressaltar a sua reprovação a atitudes desta natureza. Publicado no canal oficial do time carioca no Youtube, o vídeo contou com a participação dos jogadores Talles Magno, Leandro Castán e Fernando Miguel, que proferiram diferentes mensagens para enfatizar que a agremiação é contra qualquer manifestação de cunho discriminatório.

Nesta quinta-feira, o time vascaíno seguiu a sua preparação para o jogo diante do Cruzeiro, domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Para este confronto, o clube está preparando uma faixa com uma mensagem contra a homofobia, que deverá ser exibida pelos jogadores no gramado do estádio antes de a bola rolar em Belo Horizonte.

JULGAMENTO NA QUARTA-FEIRA - Como se não bastasse o risco de ser punido por causa do comportamento de sua torcida no último domingo, o Vasco será julgado na próxima quarta-feira pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD por causa de objetos arremessados em campo por torcedores do time durante o clássico que a equipe fez contra o Flamengo, no dia 17 de agosto, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O julgamento foi marcado para começar às 14 horas de quarta-feira, no Rio, sendo que nesta mesma audiência o Flamengo também será julgado pelo mesmo motivo. Os dois clubes foram denunciados após serem enquadrados no artigo 213 do CBJD, que fala em "lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo" e prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Para completar, também será julgado nesta próxima quarta o atacante flamenguista Gabriel, que foi denunciado por ter comemorado um dos gols da vitória por 4 a 1 sobre os vascaínos exibindo em campo um cartaz, que ele pegou de um torcedor e continha a seguinte frase: "Hoje tem gol do Gabigol". Para este tipo de comemoração, considerada irregular, há o risco de punição com uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil.