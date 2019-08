Ação social oferece plantão com psicólogos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/08/2019 | 07:00



A 14ª edição do Diário do Grande ABC nos Bairros levará atividades de lazer e serviços de saúde à população do Jardim da Represa, em São Bernardo. O evento, na EE José Gonçalves de Andrade Figueira, será das 9h às 15h de amanhã, e contará com plantões com psicólogos gratuitos, oferecidos pela Psicologia e Educação Êxito.

De acordo com o psicólogo da empresa Carlos Eduardo Sanches, serão dois profissionais que realizarão os atendimentos e, se necessário, podem encaminhar para tratamento. “O plantão psicológico é um ambiente restrito, no qual qualquer pessoa que chegar terá o atendimento. A ideia é promover acolhimento e ter uma escuta psicológica profissional. Desta forma, a pessoa pode falar de questões de incômodo ou conflito e angústias”, comenta.

Pela terceira vez participando do evento, Sanches explica que os atendimentos podem variar de 15 a 20 minutos, e que a procura foi maior do que eles esperavam. “Levamos o ambiente da nossa clínica ao Diário nos Bairros. Na primeira vez que fomos, fizemos 13 atendimentos e, no segundo, pelo menos 16. A recepção da população foi ótima”, conta.

Além do plantão com psicólogos, a ação vai ofertar outras contribuições para a saúde da comunidade, como testes de glicemia, IMC (Índice de Massa Corporal) e aferição de pressão arterial, realizada pelos profissionais do Instituto Constelação.

Quem comparecer também poderá passar por exames oftalmológicos com profissionais da Ótica Ultra-Visão, e participar e palestras sobre saúde bucal oferecidos pela empresa Dental Plus.