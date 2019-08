Ex-VJ Edgar Piccoli não assiste 'nova' MTV

29/08/2019 | 20:09



O ex-VJ da MTV Edgar Piccoli afirmou que não assiste ao novo formato do canal em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, que vai ao ar nesta quinta-feira, 29.

"Não assisto. Nem um segundo sequer. Acho que a alma do canal não é mais a mesma. Parece um monte de enlatado que vem de fora", explicou Edgar, que passou pela emissora entre 1995 e 2006.

Na sequência, criticou os diversos reality shows exibidos pela atual MTV: "O programa que é considerado o carro-chefe é o De Férias Com o Ex. Se é o que a molecada está querendo ver, tudo bem. Mas a mim, não interessa".

Edgar Piccoli ainda revelou que teria sido convidado para participar de uma das edições do Power Couple Brasil, da Record TV: "Me ligaram e eu fiquei amarradão. Pensei: 'Os caras vão me querer para apresentar o programa!'. Mas na verdade foi: 'A gente queria convidar você e sua esposa como participantes'. Me decepcionei".

Atualmente, Edgard Piccoli apresenta o Morning Show, na rádio Jovem Pan. Veja abaixo como estão outros ex-VJs da MTV atualmente.