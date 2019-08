Halep e Kvitova são eliminadas e Osaka avança no US Open

29/08/2019 | 19:29



Campeãs de Grand Slam, a romena Simona Halep, a checa Petra Kvitova e a japonesa Naomi Osaka tiveram destinos opostos nesta quinta-feira, no US Open. As duas primeiras foram eliminadas logo na segunda rodada, enquanto Osaka venceu e se manteve na briga pelo bicampeonato em Nova York.

Primeira a entrar em quadra, Osaka não sofreu maiores ameaças em sua segunda partida neste US Open. Ela superou a polonesa Magda Linette por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h11min. A número 1 do mundo obteve quatro quebras de saque na partida e perdeu o serviço por apenas uma vez.

Sua próxima adversária vai sair do duelo entre a local Cori Gauff e a húngara Timea Babos. Gauff, de apenas 15 anos, foi um dos destaques de Wimbledon e se tornou uma das queridinhas da torcida em Nova York.

Já Simona Halep, campeã de Wimbledon, foi a grande decepção do dia. Em um duro duelo com a local Taylor Townsend, a número quatro do mundo foi batida por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (7/4). A americana vai duelar na terceira rodada com a romena Sorana Cirstea, que avançou na chave ao superar a espanhola Aliona Bolsova Zadoinov por 3/6, 6/4 e 6/2.

Dona de dois títulos em Wimbledon, a checa Petra Kvitova também ficou aquém do esperado nesta quinta. Ela foi superada pela alemã Andrea Petkovic por duplo 6/4. A algoz da sexta cabeça de chave enfrentará agora a belga Elise Mertens (25ª pré-classificada), que despachou a checa Kristyna Pliskova por duplo 6/2.

Outra a ser eliminada de forma precoce em Nova York foi a bielo-russa Aryna Sabalenka. Após despachar a compatriota Victoria Azarenka, a nona cabeça de chave foi batida pela casaque Yulia Putintseva por 6/3 e 7/6 (7/3). A taiwanesa Hsieh Su-wei (29ª) foi mais uma cabeça de chave a se despedir nesta quinta, ao cair diante da checa Karolina Muchova por 6/1, 4/6 e 7/6 (7/2).

As demais pré-classificadas que já entraram em quadra nesta quinta confirmaram suas condições de favoritas. Foi o caso da letã Anastasija Sevastova (12ª), da suíça Belinda Bencic (13ª), da canadense Bianca Andreescu (15ª), da britânica Johanna Konta (16ª), da local Sofia Kenin (20ª), da estoniana Anett Kontaveit (21ª), da croata Petra Martic (22ª), da ucraniana Dayana Yastremska (32ª) e da chinesa Zhang Shuai (33ª).