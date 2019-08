Rangers, Eintracht Frankfurt, Braga e PSV avançam à fase de grupos da Liga Europa

29/08/2019 | 19:13



Foram definidos nesta quinta-feira os 21 times que asseguraram vaga na fase de grupos da Liga Europa por meio dos playoffs da competição. Destaque para as classificações de Rangers, Eintracht Frankfurt, Braga e PSV. O sorteio das chaves da competição, que neste estágio contará com 48 clubes, será realizado nesta sexta-feira em uma cerimônia em Montecarlo, no Principado de Mônaco.

A missão mais complicada foi do escocês Rangers, que precisava vencer o polonês Legia Varsóvia, após empate por 0 a 0 no primeiro jogo do mata-mata, na Polônia. O gol salvador só foi marcado aos 46 minutos da etapa final, pelo atacante colombiano Alfredo Morelos, que levou ao delírio os torcedores que lotaram o Ibrox Stadium, em Glasgow.

Outro time que teve de suar bastante a camisa para avançar foi o Eintracht Frankfurt, que precisou reverter uma derrota por 1 a 0 no duelo de ida frente ao francês Strasbourg. Jogando em casa, os alemães abriram o placar aos 26 minutos, quando Stefan Mitrovi fez gols contra. Filip Kostic e Danny da Costa ampliaram na etapa final, aos 15 e 21 minutos do segundo tempo, para vencer por 3 a 0.

Em um duelo equilibrado do dia, o português Braga eliminou o Spartak Moscou, na Rússia, ao ganhar por 2 a 1, após também ter vencido o primeiro jogo, em Portugal, por 1 a 0. Os dois gols portugueses foram marcados por Ricardo Horta no primeiro tempo: aos 42 e 45 minutos. Zelimkhan Bakayev diminuiu para a equipe russa, aos 44.

Na Inglaterra, o Wolverhampton não teve grandes dificuldades para bater o Torino por 2 a 1. Raul Jimenez abriu o placar para os ingleses, aos 30 minutos de jogo. Aos 12, Andrea Belotti empatou e deu esperanças para a torcida italiana, mas Leander Dendoncker, no minuto seguinte, decretou a classificação inglesa com o placar agregado de 5 a 3.

Em outras partidas do dia, o escocês Celtic e os holandeses Feyenoord e PSV avançaram sem problemas à fase de grupos. O primeiro destes clubes goleou o sueco AIK, fora de casa, por 4 a 1. O Feyenoord bateu o israelense Hapoel por 3 a 0, no campo do rival, mesmo placar que conseguira em casa no primeiro duelo. Já o PSV foi até Chipre para aplicar 4 a 0 no Apollon e completar o agregado do mata-mata em 7 a 0.

Partizan (Sérvia), Espanyol, Astana (Casaquistão), Slovan Bratislava (Eslováquia), Malmo (Suécia), Qarabag (Azerbaijão), Copenhague (Dinamarca), AZ Alkmaar (Holanda), Trabzonspor (Turquia), Dudelange (Luxemburgo), Ferencváros (Hungria), Gent (Bélgica), Ludogorets (Bulgária) e Vitória de Guimarães (Portugal) foram os outros clubes que jogaram nesta quinta-feira e asseguraram classificação à fase de grupos da Liga Europa.