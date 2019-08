Confira as novidades da Netflix para o mês de setembro!

29/08/2019 | 16:11



A Netflix não está para brincadeira! Para o mês de setembro - que não tem feriado em dia útil, mas a gente supera -, o serviço de streaming resolveu caprichar na atualização das nossas séries favoritas, já que teremos novas temporadas de Grey''''s Anatomy, The Ranch, Brooklyn Nine-Nine, Vis a Vis, Elite... só coisa boa, hein? Mas as demais novidades também não decepcionam, como você pode conferir a seguir:

SÉRIES

A Anatomia de Grey: Temporada 15 (01 de setembro de 2019)

Meredith está pronta para o amor. Os médicos do Grey Sloan precisam encarar relacionamentos complicados, colegas novos e revelações.

Como Defender um Assassino: Temporada 5 (01 de setembro de 2019)

A política suja atrapalha as ações coletivas de Annalise. Segredos antigos vêm à tona, e um incidente fatal envolve todos em uma investigação de assassinato.

Station 19: Temporada 2 (01 de setembro de 2019)

Sob o comando de um novo capitão, os bombeiros continuam executando resgates que desafiam a morte e a lidam com histórias pessoais muitas vezes difíceis. A série é produzida pela ShondaLand, de Shonda Rhimes, criadora de A Anatomia de Grey e Scandal.

Elite: Temporada 2 (06 de setembro de 2019)

Após a morte de uma colega, um aluno desaparece, as alianças sofrem mudanças, novas figuras surgem e os segredos se tornam muito difíceis de esconder.

O Espião (06 de setembro de 2019)

Esta série dramática retrata a verdadeira história da mais notável espiã israelense, Eli Cohen, que se infiltrou no governo sírio nos anos 60.

Jack Whitehall: Travels with My Father: Temporada 3 (06 de setembro de 2019)

Em uma tentativa de estreitar os laços entre os dois, o humorista Jack Whitehall roda o mundo com o pai careta, Michael, por lugares inusitados e descolados.

The Bletchley Circle: San Francisco: Temporada 1 (08 de setembro de 2019)

Duas talentosas detetives britânicas se juntam a colegas americanas e usam sua habilidade em decifrar códigos para resolver uma série de assassinatos.

Betty em NY (11 de setembro de 2019)

Pouco atraente, Betty Rincón dedicou todo seu tempo ao estudo. Mas sua vida muda depois que ela consegue um emprego na V&M e conhece Armando Mendoza.

The I-Land (12 de setembro de 2019)

Nesta série de ficção científica, dez pessoas acordam em uma ilha sem saber quem são ou como chegaram lá - e logo descobrem que esse mundo não é o que parece.

The Ranch: Parte 7 (13 de setembro de 2019)

Colt continua com dificuldade para se reconciliar com Abby, enquanto Beau e Joanne lidam com os desafios de envelhecer. Mary e Luke entram em apuros. Com Ashton Kutcher.

Inacreditável (13 de setembro de 2019)

Uma adolescente volta atrás em sua denúncia de estupro. O que realmente aconteceu? Duas detetives tentarão descobrir. Série baseada em fatos reais.

(Des)encanto: Parte 2 (20 de setembro de 2019)

A princesa Bean passa por poucas e boas para salvar um amigo, descobre o seu destino místico e ajuda a recuperar o reino do pai. Do mesmo criador de Os Simpsons e Futurama.

Criminal (20 de setembro de 2019)

A série policial expõe o jogo de gato e rato entre agentes da lei e suspeitos dentro da sala de interrogatório. Criminal - Reino Unido traz no elenco David Tennant, Clare-Hope Ashitey e Youssef Kerkour. No elenco de Criminal - França estão Nathalie Baye, Jérémie Renier e Sara Giraudeau. Criminal - Alemanha traz os atores convidados Nina Hoss e Peter Kurth, enquanto Criminal - Espanha conta com Emma Suárez, Carmen Machi e Álvaro Cervantes.

Minas do Hóquei (20 de setembro de 2019)

Enquanto buscam a vitória, as jogadoras de uma equipe feminina de hóquei sobre patins tentam conciliar escola, família e paquera.

Carangas x Carrões: Temporada 2 (20 de setembro de 2019)

Carros extremamente caros enfrentam automóveis totalmente tunados, super velozes, de marcas como Honda, Ford, Oldsmobile e até Mini Cooper.

Lista Negra: Temporada 6 (21 de setembro de 2019)

Sem saber que Raymond Reddington não é quem diz ser, Liz precisa decidir se o ajuda a revelar o traidor que levou ao corredor da morte.

Supergirl: Temporada 4 (24 de setembro de 2019)

Mon-El busca um novo destino no futuro, e Kara concentra as energias no presente com um novo vilão para combater.

Glitch: Temporada 3 (25 de setembro de 2019)

Um policial e uma médica encaram um mistério cheio de emoção quando sete pessoas da cidade voltam dos mortos em excelente forma. E sem explicação.

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 5 (26 de setembro de 2019)

Depois de uma temporada na cadeia por um crime que não cometeu, Jake volta à delegacia, onde há novidades pessoais e profissionais.

The Politician (27 de setembro de 2019)

Desde criança, Payton sabe que vai ser presidente. Mas, primeiro, ele terá de atravessar o cenário político mais traiçoeiro de todos: o Ensino Médio.

The Good Place: Temporada 4 (27 de setembro de 2019)

Depois de morrer, a egocêntrica Eleanor é enviada por engano ao lado bom do Além. Agora, ela está determinada a se tornar uma pessoa melhor para continuar lá.

Vis a vis: Temporada 4 (27 de setembro de 2019)

Um novo diretor e um carcereiro que virou prisioneiro chegam a Cruz del Norte. Zulema reencontra um familiar, enquanto Sole recebe notícias transformadoras.

El Marginal - O Cara de Fora: Temporada 3 (27 de setembro de 2019)

Ex-policial é infiltrado em uma penitenciária para investigar um sequestro e precisa evitar que facção de detentos descubra sua identidade.

Pose: Temporada 1 (28 de setembro de 2019)

Nova York, 1987: Blanca, ícone dos bailes LGBTQ, monta sua casa, recebe um bailarino e uma trabalhadora do sexo apaixonada por um cliente yuppie.

Movimento Tiny House: Volume 2 (29 de setembro de 2019)

O apresentador John Weisbarth e o especialista Zack Giffin viajam pelos Estados Unidos ajudando famílias a trocar a casa grande por um espaço bem menor ? e totalmente personalizado.

DC''''s Legends of Tomorrow: Temporada 4 (30 de setembro de 2019)

Com o reforço de Constantine, a equipe tem de encarar uma nova ameaça: seres mágicos e monstros míticos que cruzam a fronteira entre os mundos.

FILMES

Caça aos Gângsteres (01 de setembro de 2019)

O notório chefe da máfia da Costa Leste, Mickey Cohen, tenta fincar o pé em Los Angeles. Mas um grupo de policiais durões fará de tudo para derrotá-lo. Com Ryan Gosling, Emma Stone e Sean Penn.

Climax (01 de setembro de 2019)

Em um prédio remoto, uma sangria batizada com LSD transforma o ensaio de um grupo de bailarinos em um pesadelo delirante. Do diretor argentino Gaspar Noé (Love, Irreversível).

Diário de uma paixão (01 de setembro de 2019)

Nos anos 40, um casal de namorados enfrenta a diferença de classe social entre eles e a separação durante a guerra. Baseado no best-seller de Nicholas Sparks. Com Ryan Gosling e Rachel McAdams.

Dirty Dancing: Ritmo quente (01 de setembro de 2019)

Ao passar o verão com sua família em um resort nas Catskills, "Baby" Houseman, uma garota de 17 anos, se apaixona pelo impetuoso instrutor de dança do resort.

Capitão América 2 - O Soldado Invernal (01 de setembro de 2019)

Quando um novo inimigo mortal aparece, um Steve Rogers cada vez mais inquieto se transforma no Capitão América e se junta à Viúva Negra.

Ajuste de Contas (01 de setembro de 2019)

Décadas depois de se consagrarem nas telas como pugilistas, Sylvester Stallone e Robert De Niro interpretam dois boxeadores maduros de volta ao ringue para a última luta.

Meninas Malvadas (01 de setembro de 2019)

Cady entra para a turma mais popular da escola, mas as coisas ficam complicadas quando o ex da líder da turma quer namorá-la.

Olmo e a Gaivota (01 de setembro de 2019)

Ao ensaiarem para a peça A Gaivota, de Tchekhov, os atores Olivia e Serge sentem que a linha que separa ficção e realidade começa a desaparecer. Da diretora Petra Costa (Democracia em Vertigem).

Cinquenta Tons Mais Escuros (09 de setembro de 2019)

Anastasia embarca na carreira editorial, e Christian renegocia os termos de sua relação com ela. Mas forças externas ameaçam separar o casal.

A Grande Muralha (09 de setembro de 2019)

Em busca de pólvora, um grupo de mercenários europeus viaja para a China da Dinastia Song e é surpreendido por uma guerra épica entre heróis locais e monstros selvagens. Com Matt Damon e Pedro Pascal (Narcos).

Crush à Altura (13 de setembro de 2019)

Com mais de 1,90 m de altura, a adolescente Jodi nunca teve um namorado. Mas essa situação pode mudar com a presença de um novo aluno de intercâmbio, bem alto, na escola.

Inferno (15 de setembro de 2019)

Fugindo de uma assassina profissional e com amnésia, o professor Robert Langdon precisa decifrar pistas para deter uma praga que ameaça a humanidade. Com Tom Hanks e Felicity Jones, o filme é baseado no best-seller homônimo de Dan Brown.

As Crônicas de Spiderwick (15 de setembro de 2019)

A família Grace muda-se para uma casa antiga e coisas estranhas começam a acontecer. Jared descobre um guia e a inacreditável verdade sobre a propriedade Spiderwick.

Sully: O Herói do Rio Hudson (17 de setembro de 2019)

Um A320 faz um pouso forçado no rio Hudson logo após a decolagem em Nova York. Não há vítimas, mas o piloto enfrenta desconfianças e as luzes da fama. Com Tom Hanks e direção de Clint Eastwood.

Between Two Ferns: O Filme (20 de setembro de 2019)

O apresentador Zach Galifianakis coloca o pé na estrada em busca de pessoas famosas para entrevistar no seu talk show "Between Two Ferns".

Fragmentado (23 de setembro de 2019)

Sequestradas por um homem com múltiplas personalidades, três garotas precisam escapar antes de ele encarnar sua mais nova ? e perigosa ? persona. Com James McAvoy. Direção de M. Night Shyamalan.

Sombra Lunar (27 de setembro de 2019)

Neste thriller de ficção científica, um policial lidera a caçada a um serial killer que ataca em sintonia com as fases da lua.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Elena (01 de setembro de 2019)

A cineasta Petra Costa (Democracia em Vertigem) vai a Nova York para recontar a história da irmã que, duas décadas antes, desembarcou na cidade com o sonho de ser atriz.

Moving Art: Temporada 3 (01 de setembro de 2019)

Confira os cenários estonteantes de alguns dos locais mais bonitos da Terra na Nova Zelândia, em São Francisco e na Costa Amalfitana, entre outros.

Tommaso Buscetta - O Nosso Mafioso (10 de setembro de 2019)

Documentário sobre o mafioso que, depois de preso no Brasil, quebrou o silêncio, delatou centenas de criminosos e virou o grande alvo da Cosa Nostra.

Evelyn (10 de setembro de 2019)

Três irmãos partem numa caminhada épica da Escócia até Londres para encontrar paz 12 anos após o suicídio de um outro irmão. Dos mesmos diretores de Os Capacetes Brancos e Virunga, vencedores do Oscar.

The Chef Show: Volume 2 (13 de setembro de 2019)

O escritor, diretor e entusiasta da culinária Jon Favreau e o chef Roy Choi exploram a comida dentro e fora da cozinha, acompanhados por chefs talentosos e amigos célebres.

Alô, privilégio? É a Chelsea (13 de setembro de 2019)

Neste documentário, a comediante Chelsea Handler adota uma postura séria para analisar o impacto cultural dos privilégios dos brancos na sociedade - começando por ela mesma.

Los Tigres del Norte: Histórias do Cárcere (15 de setembro de 2019)

Meio século depois do antológico show de Johnny Cash na penitenciária de Folsom, a banda Los Tigres toca na prisão e traz histórias sobre os latinos atrás das grades.

O Código Bill Gates (20 de setembro de 2019)

Co-fundador da Microsoft, Bill Gates fala sobre a sua infância, a sua carreira e a paixão que nutre por melhorar a vida das pessoas no mundo em desenvolvimento.

Jeff Dunham: Beside Himself (24 de setembro de 2019)

Jeff Dunham e seus personagens, incluindo Achmed, o Terrorista Morto, arrasam no palco neste especial gravado ao vivo em Dallas.

Abstract: The Art of Design: Temporada 2 (25 de setembro de 2019)

Descubra como pensam os designers mais inovadores em diferentes áreas e saiba como o trabalho deles influencia todos os aspectos da nossa vida.

Explicando: Temporada 2 (26 de setembro de 2019)

O boom dos bilionários. A moda "athleisure". O interesse pelas seitas. Um olhar sobre as tendências e a atualidade.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Carros (01 de setembro de 2019)

Nesta animação, o promissor carro de corridas Relâmpago McQueen atravessa o país para participar de uma corrida importante, mas acaba se desviando pelo caminho. A sequência Carros 2 estreia na mesma data. Nela, Relâmpago McQueen se envolve em divertidas e misteriosas intrigas internacionais a caminho da Europa para participar do Grand Prix Mundial.

Procurando Nemo (01 de setembro de 2019)

Nesta emocionante aventura, dois peixinhos, Marlin e Dory, procuram o filho desaparecido de Marlin, Nemo, por todo o mundo submarino.

Procurando Dory (01/09/2019)

Uma súbita lembrança faz a esquecida amiga de Nemo sair em busca do passado perdido e de sua família com a ajuda de novos e velhos amigos.

As aventuras de Arquibaldo (06/09/2019)

Arquibaldo é um franguinho incrível que curte muito a vida e vive o momento. Inspirado no famoso livro infantil.

4 Contra o Apocalipse (17/09/2019)

Quando zumbis e monstros invadem sua cidade natal, um garoto se junta aos seus amigos para sobreviver ao apocalipse. Baseada em uma série popular de livros.

#TeamKaylie (23/09/2019)

Depois de um problema com a Justiça, a celebridade adolescente e bilionária Kaylie Konrad é obrigada a prestar serviços comunitários em um centro de atividades ao ar livre.

ANIME

Heróis modestos: Cinema de Curtas da Ponoc (06 de setembro de 2019)

Do Studio Ponoc (Mary e a Flor da Bruxa) chega uma emocionante coleção de animações sobre atos heroicos do dia a dia.

BLACK LAGOON: Temporadas 1, 2 e 3 (13 de setembro de 2019)

Quando mercenários raptam um educado homem de negócios, ele se une aos raptores e passa a servir como tradutor e negociador, colaborando com projetos criminosos. Na temporada 2, que estreia na mesma data, Rock e os piratas encontram assassinos gêmeos após serem envolvidos em uma guerra entre organizações criminosas rivais. Já na temporada 3, BLACK LAGOON Roberta''''s Blood Trail, o líder da família Lovelace é assassinado por agentes americanos, o que provoca a sede de vingança de uma ex-terrorista.