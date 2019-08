Felipe Neto perde contrato de quase meio milhão de reais após se tornar vegetariano

29/08/2019 | 16:11



Felipe Neto, youtuber com mais de 34 milhões de inscritos em seu canal, foi até sua conta do Twitter na tarde dessa quinta-feira, dia 29, para revelar aos seus seguidores que perdeu um bom dinheiro depois que se tornou publicamente vegetariano. E tem mais! Segundo o empreendedor, as franquias dos quiosques de coxinha que ele tinha em parceria com seu irmão, Luccas Neto, serão fechadas em breve.

Por ter me tornado vegetariano, acabo de ter um contrato de publicidade cancelado, no valor de 470 mil reais. Tinha opção de cumprir o contrato e só anunciar minha mudança depois. Mas decidi que já tinha sido hipócrita por tempo demais consumindo carne, mesmo sabendo das consequências, desabafou Felipe.

O youtuber ainda disse que tirou aprendizados dessa decisão:

Disso eu tiro 2 lições: Eu realmente me tornei alguém de quem sinto orgulho de ser. Minhas convicções não estão à venda. 2: Eu queimei quase meio milhão de reais para me tornar vegetariano. Agora eu não como mais carne MAS NEM A PAU!, brincou.

A mudança de hábito de Felipe Neto também refletiu na Neto's, rede de coxinhas da família. Ele comunicou o fechamento dos quiosques e disse que não foi uma decisão fácil de tomar:

Não foi uma decisão fácil, mas está alinhada com o que eu defendo. Eu acredito que o mundo só melhora quando aqueles que detém o poder econômico abrem mão de alguns lucros em prol do planeta, explicou.