Filme sobre os Beatles, Yesterday nos faz pensar em como seria o mundo se eles não tivessem existido

29/08/2019 | 16:10



Já imaginou viver em um mundo em que ninguém, absolutamente ninguém, conhecesse os Beatles? Pois bem, é basicamente sobre isso que o filme Yesterday fala! Dirigido por Danny Boyle, que ficou conhecido pelo trabalho em Quem quer ser um millionário?, a produção estreou na última quinta-feira, dia 28, e entrega a seguinte questão: como seria o mundo se uma das maiores boybands de todos os tempos nunca tivesse existido?

Estrelando pelo ator britânico Himesh Patel, Yesterday nos faz imaginar como seria se os Beatles fossem apagados da história após um apagão mundial afetar a memória de todas as pessoas, exceto a de um personagem chamado Jack Malik. A partir daí, a comédia romântica se baseia na trajetória dele, que acaba se tornando um astro do pop de muito sucesso após cantar as músicas do grupo como se fosse de sua autoria.

O filme, é claro, chamou a atenção pela proposta para lá de diferente. Além disso, também conta com a participação de Ed Sheeran, que interpreta ele mesmo.