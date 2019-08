Moro: Projeto segue orientação de Bolsonaro para reduzir criminalidade violenta

29/08/2019 | 16:03



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse nesta quinta-feira, 29, que o projeto "Em Frente Brasil", para redução da criminalidade violenta, foi desenvolvido seguindo orientações do presidente Jair Bolsonaro. "Esse projeto só é possível através da união do governo federal para enfrentamento dessa criminalidade", afirmou.

Moro fez o aceno ao presidente em cerimônia no Planalto após semanas de desgaste entre eles. No começo da cerimônia, Bolsonaro pediu para Moro atrasar a sua entrada para acompanhá-lo. Ambos foram aplaudidos pelos presentes. Os demais ministros entraram separadamente.

Moro afirmou que a criminalidade tem caído em ritmo mais rápido no governo Bolsonaro, o que, segundo ele, não tem sido corretamente observado pela imprensa. "Não me lembro de outro período com redução de 20% dos homicídios nos 4 primeiros meses de governo", disse ele.

"É certo que não devemos ignorar esforços que governadores e prefeitos estão fazendo, mas é inegável mérito do governo federal e do presidente", disse Moro.

O ministro afirmou que a ideia do projeto é, além de reduzir crimes violentos, trabalhar de forma preventiva ao melhorar políticas públicas nos municípios. "Também temos de enfrentar causas da criminalidade, eventualmente relacionadas a degradação urbana e abandono", disse.

O "Em Frente Brasil" prevê a união das forças de segurança municipal, estadual e federal para atacar o problema de violência urbana. O projeto-piloto será feito em cinco cidades, uma em cada região do País: Ananindeua (PA), Paulista (PE), Caiacica (ES), São José dos Pinhais (PR) e Goiânia (GO). A ideia é aliar medidas de segurança pública e ações sociais e econômicas.