Miriam Gimenes



30/08/2019 | 07:38



Ficar frente a frente com um psicólogo não é fácil. Uma vez em seu divã, tem de se despir de seus segredos e medos mais íntimos, a fim de se conhecer e, consequentemente, melhorar, em diversos aspectos. Mostrando este dilema, pelas duas óticas – paciente e psicanalista –, está de volta, depois de cinco anos de hiato, a série Sessão Terapia, agora uma produção da Globoplay.

Disponibilizada na plataforma de streaming a partir de hoje, a nova temporada, produzida pelo GNT e a Moonshot Pictures, conta com 35 episódios. A cada um deles, o drama de um dos personagens é abordado.

Selton Mello, que nos anos anteriores apenas dirigia a produção, agora assume o personagem central, o psicólogo Caio. Segundo ele, o personagem tem um jeito diferente do Theo (Zécarlos Machado), o terapeuta das temporadas anteriores, e essa que é a graça da quarta temporada. “Caio é mais novo, mais sanguíneo, mais visceral. Como um bom personagem deve ser, é um ser cheio de contradições e conflitos gravíssimos, o que torna atraente e comovente”, analisa.

“Ele é um terapeuta excepcional, mas com conflitos. E é essa a beleza: de ver o ser humano atrás daquele terapeuta, e não só aquela esfinge enigmática que é a imagem que muitos têm deste profissional”, completa o diretor Roberto D´Ávila.

É aí que entra sua supervisora, interpretada pela atriz Morena Baccarin (das séries Homeland, Gotham e dos filmes Deadpool e Deadpool 2), que dá vida a Sofia. Brasileira radicada nos Estados Unidos, Morena atua pela primeira vez em uma produção nacional em Língua Portuguesa. “Existe uma tensão o tempo todo entre eles (ela e Caio), é uma relação que é conturbada. Além das questões individuais de cada um dos pacientes, esse ponto dá um outro frescor à Sessão de Terapia”, adianta Selton.

Sofia se preocupa com Caio, porque ele passou por uma situação muito difícil na vida e não conseguiu, ainda, superar. “E isso é muito interessante porque a gente vai para terapia e não pensa no que está acontecendo na vida do terapeuta”, ressalta Morena. Por isso, ela sugere que ele pare de atender, por não estar bem, mas ele não a atende.



CONVERSAS

Escrita por Jaqueline Vargas, a série acompanha as sessões de quatro pacientes de Caio Barone durante sete semanas. De segunda a quinta, o psicólogo atende, respectivamente, a atriz Chiara Ferraz (Fabiula Nascimento), a adolescente Guilhermina (Livia Silva), o executivo Nando Batista (David Junior) e a aposentada Haidée Ortiz (Cecília Homem de Mello). Na sexta é a vez de ele passar com Sofia.

Nando, por exemplo, procura a terapia para tentar entender a origem do repentino desinteresse sexual pela mulher, Maria Lúcia Batista (Belize Pombal), por quem sempre foi apaixonado. “Ele é meio perdido no que ele entende da figura dele na sociedade”, explica o ator, que está no ar como Ramon, na novela Bom Sucesso da Rede Globo. O ativismo da mulher e um livro recém-lançado abalaram a relação.

Já Haidée emociona e será uma personagem de fácil identificação. Viúva, e mãe de dois filhos, procura terapia após sentir um vazio, em parte motivado pela morte do marido. “Acho que ela tem ressonância, tem ecos de muitas pessoas, tem um pouco de Haidée em cada família, tem muita gente que é, ou que vai vir a ser igual a ela”, diz Cecília. Sessão de Terapia estreou em 2012 e teve suas três primeiras temporadas exibidas no GNT, agora disponíveis exclusivamente no Globoplay.