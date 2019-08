Saiba a altura mínima das principais atrações do Epcot

Paulo Basso Jr.



29/08/2019 | 15:18

Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow (Protótipo Experimental da Comunidade do Amanhã). O parque da Disney World, em Orlando, tem como símbolo a Spaceship Earth, bola prateada com 55 metros de altura. A maior parte das atrações do complexo é voltada para crianças, mas algumas têm limite de altura. Confira as medidas requisitadas nos principais brinquedos do centro de lazer.

Altura mínima nas principais atrações do Epcot

Frozen Ever After

Divulgação Frozen Ever After

O clássico passeio de barco segue pacato o tempo todo até que, de repente, após encarar uma longa subida, todos despencam a 65 km/h em um enorme lago. Aí, é hora de soltar o gogó.

Altura mínima: livre

Soarin’ Around the World

Divulgação The Seas with Nemo and Friends

Neste simulador de voo livre, você visualiza imagens de diversas maravilhas do mundo, como as pirâmides do Egito, o Taj Mahal, a Grande Muralha da China, a Ópera de Sydney e as Cataratas do Iguaçu.

Altura mínima: 1,02 metro

Test Track

Divulgação Test Track

O trajeto realizado em carrinhos para seis pessoas inclui os mais variados testes, como subidas, descidas, condições adversas e uma arrancada que atinge pouco mais de 100 km/h.

Altura mínima: 1,02 metro

Spaceship Earth

Divulgação Spaceship Earth

Esta experiência revela aos visitantes como a comunicação evoluiu, do tempo das cavernas até o surgimento da internet. Detalhe: tudo isso em um passeio de trenzinho dentro da famosa bola prateada do Epcot.

Altura mínima: livre

The Seas with Nemo and Friends

Divulgação Soarin’ Around the World

A bordo de conchas flutuantes, a brincadeira por aqui é ver o peixinho Nemo e diversos outros personagens da animação, como Dory.

Altura mínima: livre

Mission: Space

Divulgação Mission: Space

São dois níveis de intensidade: a Orange Mission, uma experiência de treinamento intensa, com uma centrífuga que gira para simular a velocidade e força G de um lançamento de foguete, e a Green Mission, mais tranquila, que conta com um simulador com movimentos tranquilos.

Altura mínima: 1,02 metro