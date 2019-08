Uber lança programa de fidelidade; usuários terão descontos em viagens

Da Redação



29/08/2019 | 15:18

Milhões de clientes usam a Uber todos os dias e de maneiras diferentes, seja compartilhando um Uber Juntos, comprando o almoço pelo Uber Eats, indo de Uber Select para o aeroporto ou voltando de uma festa com segurança a bordo de um Uber Black.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Nesta semana, a companhia começou a testar o Uber Rewards, programa de fidelidade que permite aos usuários de Uber e de Uber Eats ganhar vantagens a cada uso, seja pessoal ou profissional.

Cada real gasto com Uber Eats, UberX, UberX VIP e Uber Juntos se converte em um ponto no Uber Rewards. Para gastos com Uber Select e Uber Black, cada real vale dois pontos. Existem, ao todo, quatro categorias. Ao alcançar 400 pontos, o usuário avança de Azul para Ouro. Com 1.500 pontos, para Platina e com 4.000 pontos, para Diamante.

Para acompanhar de perto a adesão e a resposta ao programa, a empresa vai avançar aos poucos. Inicialmente, o Uber Rewards está disponível apenas para usuários convidados nas cidades de Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Brasília, Goiânia, Vitória, Santos, São José dos Campos e Florianópolis. Tanto usuários da Uber quanto do Uber Eats podem participar.

A expectativa é que a expansão aconteça ao longo dos próximos meses.

Quem está de fora do teste já pode começar a acumular pontos, porque o Uber Rewards considera os gastos dos seis meses anteriores ao adicionar um novo participante. Isso significa, inclusive, que mesmo os mais novos participantes podem já estar nos níveis Ouro, Platina ou Diamante.

Benefícios

O Uber Rewards permite que os usuários desbloqueiem benefícios como:

– A cada 500 pontos acumulados, todo usuário pode escolher entre um desconto de 10% em viagens da UberX durante três dias ou um desconto de 20% na seu próximo pedido no Uber Eats;

– Usuários Platina e Diamante podem escolher uma rota e evitar aumentos de preço mesmo em horários de pico e dias de trânsito intenso;

– Usuários Platina e Diamante vão ter prioridade ao pedir um Uber nos principais aeroportos do país;

– Usuários Diamante viajam de Uber Select ou Uber Black ao pedir um UberX, de graça, uma vez por mês;

– Usuários Ouro, Platina e Diamante continuam com acesso aos motoristas parceiros mais bem avaliados na Uber, como acontece atualmente com o UberX VIP.

Os usuários cadastrados podem se informar sobre o Uber Rewards diretamente no endereço t.uber.com/rewardsbr.