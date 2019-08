Empregos: confira mais de 40 vagas em startups pelo Brasil

Da Redação



29/08/2019 | 15:18

Com ritmo de crescimento acelerado, startups reúnem mais de vagas de emprego em várias regiões do Brasil. As oportunidades são uma boa alternativa para quem quer surfar a onda que a inovação está promovendo no mercado. Desde estágios a Analista de Midia, confira algumas das vagas abertas no momento. Confira.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

GetNinjas

O GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços da América Latina, pretende contratar mais de dez pessoas nos próximos meses. Há vagas para Estagiário (a) de Produto, Mobile Developer, Product Designer e entre outras. Para se candidatar, basta acessar o link.

HeroSpark

A HeroSpark, plataforma de empreendedorismo digital, que está localizada em Curitiba, está com mais de nove vagas em aberto. A startup busca por estagiário de operações, Front End Developer, Analista em Mídia Performance, Sales Development Representative e entre outros. Todas as vagas estão disponíveis no link.

Méliuz

A Méliuz, empresa que devolve parte do valor das compras aos consumidores, está com uma vaga em aberto para DBA / Arquiteto de Banco de Dados para trabalhar em Manaus e também há oportunidades para Desenvolvedoras(es) Front-End para atuar em Manaus e em Belo Horizonte. É preciso ter experiência prévia para ambas. Para mais informações e candidaturas, acesse o link.

LinkApi

A LinkApi, plataforma que possibilita empresas desenvolver, monitorar e distribuir integrações, está com mais de cinco vagas em aberto para diversas funções. Account Executive Enterprise, Estágio em Admnistração e Consultor de Pré-Vendas são algumas das oportunidades. Para se candidatar, basta acessar o link.

Organica

A Organica, aceleradora de negócios, está com uma vaga para Assistente Multimídia. Para se candidatar é preciso ter domínio de WordPress,Google slides, keynote e noções de HTML. Os currículos devem ser enviados para: people@organica.digital.

Iugu

A iugu, startup de tecnologia de meios de pagamento, está com três vagas abertas para quem quer ingressar e se desenvolver na área de automação e gestão financeira. A empresa procura por Estagiário de Suporte, Desenvolvedor (a) FrontEnd Sr. e Analista de Planejamento Financeiro Sr. Todas as vagas estão disponíveis no link.

Evolucional

A Evolucional, startup de educação baseada em evidências, fica localizada em Campinas e está com três vagas abertas. As oportunidades são para Desenvolvedor Front End, Diagramador (a) e Auxiliar Admnistrativo. As candidaturas devem ser enviadas para: talentos@evolucional.com.br .

Dog Hero

A DogHero, plataforma que conecta donos de cães a anfitriões ou a Dogwalkers, está com sete vagas em aberto para Designer Júnior, Product Manager, Junior Software Engineer e entre outras. Para mais informações a respeito das oportunidades, basta acessar o link.

TROC

A TROC, maior brechó online do Brasil, e que tem escritório em Curitiba, está com uma oportunidade para UX/UI Designer. Para mais informações a respeito da vaga, é preciso enviar um e-mail para rh@troc.com.br .