Van Dijk é eleito melhor jogador da Europa; Alisson e Messi também levam prêmios

29/08/2019 | 14:43



Zagueiro do Liverpool que conquistou o título da Liga dos Campeões neste ano, o holandês Van Dijk foi eleito pela Uefa nesta quinta-feira, em cerimônia realizada em Montecarlo, o melhor jogador da Europa na temporada 2018/2019. Ele superou o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, outros dois finalistas da principal premiação do evento. O argentino, porém, teve como "consolo" o fato de que foi escolhido o melhor atacante.

O brasileiro Alisson, do Liverpool, também triunfou ao ser eleito o melhor goleiro deste último ciclo do futebol do Velho Continente. Ele faturou o prêmio depois de ter brilhado pelo clube inglês na campanha do título da Liga dos Campeões. Na competição, ele teve grandes atuações principalmente na decisão diante do Tottenham, em Madri, e no confronto de volta das semifinais com o Barcelona, na Inglaterra, onde o seu time conquistou uma histórica goleada por 4 a 0 para avançar à luta pela taça - no jogo de ida, na Espanha, a equipe catalã havia vencido por 3 a 0.

Ao receber a honraria, o goleiro titular da seleção brasileira admitiu que esperava conquistá-la e destacou que realizou um sonho ao alcançá-la, assim como ao se sagrar campeão europeu. Ele foi mais votado do que o francês Llorris, do Tottenham, e do que o alemão Ter Stegen, do Barcelona, outros dois finalistas desta disputa ao prêmio de melhor jogador da sua posição.

"Sonhava (em ganhar esta premiação), com certeza, nós brasileiros acompanhamos muito a Champions League. E toda criança o primeiro presente que se recebe é uma bola de futebol. Com a bola, junto vêm os sonhos. Para mim sempre foi um objetivo vir para a Europa e disputar a Champions League. E hoje é um sonho receber esse prêmio, agradeço à família, aos companheiros. Espero que venha mais pela frente", ressaltou Alisson.

O troféu de melhor defensor da temporada 2018/2019, em disputa que também incluiu laterais como concorrentes, foi conquistado também por Virgil van Dijk, o grande nome desta edição da premiação. Ele levou a melhor sobre o seu compatriota Matthijs de Ligt, do Ajax e agora jogador da Juventus, e o inglês Trent Alexander-Arnold, seu companheiro de Liverpool, que foram os outros dois finalistas desta disputa.

E a honraria concedida ao melhor meio-campista foi faturada por outro jogador da Holanda, Frenkie de Jong, do Ajax, que na temporada passada surpreendeu ao eliminar Real Madrid e depois a Juventus para avançar às semifinais da Liga dos Campeões. O holandês acabou recebendo mais votos do que o dinamarquês Christian Eriksen, do Tottenham, e do que o inglês Jordan Henderson, do Liverpool, outros dois concorrentes que avançaram à fase final da premiação deste setor do campo.

Já o prêmio de melhor atacante foi conquistado por Lionel Messi, que ganhou esta honraria pela segunda vez - a outra foi obtida há dez anos, na temporada 2008/2009, também com a camisa do Barcelona. Agora, ele levou a melhor sobre Cristiano Ronaldo e o senegalês Sadio Mané, do Liverpool, outros dois finalistas. E o astro da Juventus não triunfou nesta disputa mesmo depois de conduzir Portugal ao título da Liga das Nações da Uefa no final do último ciclo do futebol europeu.

Em outra premiação do evento desta quinta-feira, a inglesa Lucy Bronze, do Lyon, da França, foi eleita a melhor jogadora da Europa na temporada 2018/2019.