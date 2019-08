Neymar treina, mas fica de fora outra vez de jogo do PSG no Campeonato Francês

29/08/2019 | 14:41



Perto de deixar o Paris Saint-Germain - um acerto para seu retorno ao Barcelona está mais perto -, Neymar treinou nesta quinta-feira com o elenco do clube de Paris, mas está fora do jogo contra o Metz, nesta sexta, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Francês. O craque ainda não atuou nesta temporada, mas vai se apresentar à seleção brasileira, em Miami, nos Estados Unidos, nesta segunda, para os amistosos contra Peru e Colômbia.

"Ney (Neymar) não está com o grupo (relacionado), pois a situação permanece a mesma do domingo passado (contra o Toulouse). Nada mudou", disse o técnico Thomas Tuchel, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. O alemão já havia comentado que o brasileiro só jogará pelo Paris Saint-Germain depois que a sua situação com o clube seja definida.

Durante os 15 minutos do treinamento liberado para a imprensa, Neymar, último a entrar no gramado, deu uma volta no campo, ao lado do zagueiro Thiago Silva, antes de iniciar treinos físicos. Ele foi o primeiro a deixar o CT do Paris Saint-Germain, que fica nos arredores de Paris.

Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, do canal italiano "Sky Sport", Neymar será anunciado em breve como jogador do Barcelona, mas a rádio francesa RMC Sport garantiu que o Paris Saint-Germain negou formalmente a informação. A janela de transferências no futebol europeu termina nesta segunda-feira.

A última vez que Neymar jogou pelo Paris Saint-Germain foi no dia 11 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Angers, pelo Campeonato Francês, em que ele contribuiu com um gol e uma assistência. Depois disso, cumpriu seus três jogos de punição em razão da agressão a um torcedor rival na final da Copa da França e se machucou durante a preparação da seleção brasileira para a Copa América.