Felipe Simas e Mariana Uhlmann estão à espera do terceiro filho

29/08/2019 | 14:10



A família vai crescer! Por meio das redes sociais, Felipe Simas e Mariana Uhlmann anunciaram nesta quinta-feira, dia 29, que estão à espera do terceiro filho. A novidade veio através de uma foto fofíssima publicada nos perfis do casal no Instagram, como você pode ver acima. No clique, Felipe e os filhos, Joaquim, de cinco anos de idade, e Maria, de dois aninhos, aparecem com a barriga cheinha de doces, frutas e comidas gostosas. Mariana, porém, está com um bebezinho desenhado na barriga, ainda no início da gestação. Na legenda, a influenciadora digital escreveu o seguinte:

Acertar o passo e encarar o que for. Dividir a vida, cultivar o amor.

Já Felipe brincou com os desenhos na barriga da família:

Frutas, doces, e frutos.

Nos comentários dos posts, diversos famosos parabenizaram os papais. Rodrigo Simas, irmão de Felipe, deixou um Amo vocês nas publicações, mostrando que apoia bastante a família.

Uma fofura, né?