Sem Alemanha e com duas novidades, Fórmula 1 divulga calendário recorde para 2020

O primeiro dia de atividades na Fórmula 1 após as "férias de verão" na Europa foi marcado nesta quinta-feira pelo anúncio do calendário de 2020 da maior categoria de automobilismo do mundo. Com a confirmação dada no dia anterior da renovação de contrato com o GP da Espanha e as inclusões de Vietnã e Holanda, a F-1 terá um recorde de 22 corridas. Só a Alemanha ficará de fora.

A programação de 2020 manterá uma pausa de quatro semanas em agosto, durante o verão no hemisfério norte, mas incluirá sete pares de corridas consecutivas, o que é um recorde.

A nova corrida do Vietnã, em Hanói, será o terceiro evento da temporada, em 5 de abril, logo após a sequência de Austrália e Bahrain em março. A corrida de Zandvoort, que será a primeira da Fórmula 1 na Holanda desde 1985, está marcada para o dia 3 de maio, dando início à perna europeia - embora isso seja interrompido pela sequência de junho no Azerbaijão e no Canadá.

"É com grande satisfação que hoje (quinta-feira) publicamos o rascunho do calendário 2020", disse o CEO da F-1, o norte-americano Chase Carey, da Liberty Media, em um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira. "É o ano em que a categoria comemora o seu 70.º aniversário e terá, pela primeira vez, um calendário de 22 corridas".

O dirigente ressaltou o apoio de todos os envolvidos na Fórmula 1, FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e equipes, para a aprovação do novo calendário. "É significativo para o nosso esporte e confirma nossa estratégia de longo prazo. Desde que nos envolvemos nesse esporte, em 2017, conversamos sobre o desenvolvimento de novas cidades para ampliar o apelo da F-1 e, ao mesmo tempo, consolidar nossa presença no Europa, a casa tradicional do automobilismo", afirmou.

"A temporada com um recorde de 22 GPs recebeu apoio unânime da FIA e de todas as equipes e demonstra claramente a confiança que existe no futuro do nosso esporte", completou Chase Carey.

O calendário para 2020 continua sujeito à aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo, que se reunirá no próximo mês. A corrida em Monza, na Itália, ainda não tem um contrato em vigor para o próximo ano, mas, segundo o comunicado da Fórmula 1, o compromisso está "atualmente sendo finalizado".

Confira o calendário de 2020 da Fórmula 1:

15 de março - Austrália (Melbourne)

22 de março - Bahrein (Sakhir)

5 de abril - Vietnã (Hanói)

19 de abril - China (Xangai)

3 de maio - Holanda (Zandvoort)

10 de maio - Espanha (Barcelona)

24 de maio - Mônaco (Montecarlo)

7 de junho - Azerbaijão (Baku)

14 de junho - Canadá (Montreal)

28 de junho - França (Paul Ricard)

5 de julho - Áustria (Spielberg)

19 de julho - Grã-Bretanha (Silverstone)

2 de agosto - Hungria (Budapeste)

30 de agosto - Bélgica (Spa-Francorchamps)

6 de setembro - Itália (Monza)

20 de setembro - Cingapura (Cidade de Cingapura)

27 de setembro - Rússia (Sochi)

11 de outubro - Japão (Suzuka)

25 de outubro - Estados Unidos (Austin)

1 de novembro - México (Cidade do México)

15 de novembro - Brasil (São Paulo)

29 de novembro - Abu Dabi (Yas Marina)